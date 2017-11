El beso que confirma el regreso de Selena Gomez y Justin Bieber

Esta es, sin duda, la imagen que ansiaban ver los millones de fans para confirmar que se está escribiendo un nuevo capítulo en su historia de amor.

Como bien sabrás, hace unas semanas se hizo pública la ruptura de Selena Gomez y The Weeknd y, prácticamente al mismo tiempo, las redes sociales se inundaron de imágenes en las que veíamos a la cantante de ‘Wolves’ muy sonriente y acompañada por Justin Bieber, el que para muchos siempre será su gran amor.

Pues bien, en los días siguientes las salidas de estos dos jóvenes artistas no dejaron de sucederse y los rumores de reconciliación no tardaron absolutamente nada en llegar y hacerse fuertes. Ahora, pocos días más tarde, tenemos las pruebas definitivas de que no sólo les une una intensa amistad, sino un bonito romance.

Recientemente se han hecho públicas una serie de fotografías en las que vemos cómo ambos disfrutan del tiempo juntos, concretamente en un partido de hockey sobre hielo que estaba disputando Justin Bieber este mismo miércoles 15 de noviembre. Fue allí donde la pareja decidió darse su primer apasionado beso en público, que ha sido captado por las cámaras.

En estas fotografías vemos cómo ambos se besan con dulzura y, sobre todo, cómo los dos sonríen bajo ese beso. Aunque sus labios están unidos, y pese a que la calidad de las imágenes no es demasiado buena, se puede apreciar cómo los dos se sonríen, mostrando así la enorme felicidad que les invade.

Hasta el momento ninguno de los dos ha hablado públicamente de su romance, pero es un hecho que tampoco tienen la intención de mantenerlo en secreto, pues las últimas semanas se han dejado ver más unidos que nunca en Los Ángeles.