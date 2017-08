El cantante chileno que conquistó a la hija menor de Michelle Bachelet

Sofía Henríquez es la hija menor de la Presidenta, Michelle Bachelet. La joven estudió psicología en la Universidad Diego Portales, lugar donde desarrolló su interés por la política, participando activamente junto a su ex pareja, Nicolás Fernández, dirigente del Frente de Estudiantes Libertarios, una organización con referentes anarquistas.

Sin embargo, ahora su situación sentimental es diferente, ya que Sofía encontró el amor en el vocalista de la banda Villa Cariño, Max Vivar. Ambos se conocieron por medio del trabajo que hacen en el Frente Amplio, donde están muy involucrados.

A raíz de esta relación es que La Cuarta quiso preguntarle a Vivar por esta relación a lo que él respondió: “Siento que cuando uno está feliz, no tiene que esconder nada. Estoy muy contento. Con Sofía estamos comenzando una relación que nos tiene a ambos súper felices”.

Luego agregó: “Me siento en un gran momento, porque en lo artístico he tenido un año formidable. Me faltaba también encontrar esa alegría en lo emocional, en lo afectivo, y todo eso lo tengo en Sofía”.

Consultado por cómo se inició su romance, el cantante aseguró que no fue fácil y que tuvo que ‘jugársela’ para que ella se fije en él: “Tuve que demostrarle que soy una persona que está a su altura humana. Ella es una mujer grandiosa y muy inteligente”.

En tanto a su círculo más cercano Max indicó que: “Mis amigos me ven feliz y se sienten felices, esto es así. Estoy enamorado y lo demuestro en cada una de las cosas que hago”.

Sobre la Presidenta, no tuvo tapujos en señalar: “¡Me quiere, jajajá! Pronto estoy invitado a almorzar a su casa. De seguro que ahí me va a rayar bien la cancha”, sentenció.