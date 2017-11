El crudo relato de abuso sexual de Natalia Silva en ‘Diana’: “Era todos los días”

Este jueves 16 de noviembre, el recién estrenado estelar conducido por Diana Bolocco contó con la presencia de Natalia Silva, una joven víctima de abusos sexuales, y de su padre, el comunicador y diseñador chileno Marco Silva.

Natalia, quien es una talentosa ilustradora, entregó un potente relato sobre los episodios que vivió cuando vivió con su padrastro, los que narró en su libro “No abuses de este libro”.

Silva fue víctima de abusos entre los 9 y 12 años, de parte de este hombre que conoció cuando era muy chica, pues sus padres se separaron cuando ella tenía un año.

Durante la entrevista, Diana le preguntó con qué episodio puntual sintió que él estaba transgrediendo la relación, y ella dijo que “puedo decir que lo que partió fue bastante fuerte, una situación de abuso total y desde que comenzó fueron 4 años donde no paró”, agregando que a veces eran cosas más fuertes y otras menos.

Bolocco ahondó aún más en el tema y le preguntó por la frecuencia de los abusos que cometía su padrastro. Su respuesta fue impactante: “era todos los días, a veces peores cosas que otras, a veces solo era una actitud”.

Además, indicó que su madre no estaba presente cuando vivió lo peor y que en muchas oportunidades quiso contarle, pero se sintió culpable, con asco y pena. Natalia recién entendió que algo no andaba bien a los 11 años.

Marco, su padre, contó que fue el último en enterarse y que se culpó por no haber notado nada extraño desde un comienzo. Pero lejos de quedarse en lamentos, se puso a hacer algo. Su padre contó que ella canalizaba la pena dibujando, que empezó a usar polerones gigantes y a agredirse. Recién notó que su hija estaba muy cambiada cuando se fueron de viaje, pues se tapaba mucho.





¿Cómo reaccionó su entorno cuando lo contó?

Natalia dijo que no fue fácil, “quedó la crema, no los quiero culpar, porque no hay mucha educación sobre este tema. Yo encuentro que mi papá fue el que mejor reaccionó, evitó ser violento, porque yo no creo en la violencia, porque o sino estaría golpeando al tipo, no sacando la novela”.

Además, aseguró que hubo quienes minimizaron el hecho, que la trataron como mentirosa, le bajaron el perfil, “porque yo soy sensible”. Finalmente y sobre la relación con su madre, contó que no es la más fácil, porque ella volvió con el autor de los abusos, pero que la quiere.

El relato de Natalia generó una gran cantidad de reacciones en Twitter, donde alabaron su valentía para enfrentar un tema como este:

