Carla González Aranda, la hija transgénero de una de las líderes de los movimientos pro Iglesia y gestora del conocido “Bus de la Libertad”, anunció que iniciará un proceso legal para cambiar de nombre y sexo apoyada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), ya que asegura no cuenta con el apoyo de su familia con quienes perdió el contacto hace tres años.

A través de una conferencia de prensa Movilh señaló que mantienen el contacto con la joven hace tres mes. Por su parte, González confirmó que es hija de Marcela Aranda, con quien no tiene ningún tipo de contacto.

“El proceso de contarle fue delicado. Tuve que tomar la decisión con apoyo, pero antes de eso fue una vida normal. Tengo afecto por ella pero más allá es una persona con la que no me relaciono hace mucho tiempo. No la conozco bien ahora“, explico la joven.

Además, Gonzales señaló que con esta declaración desea entregar apoyo a todos quienes pasan por una situación similar.

“Quería hacerlo público para poder brindarle el apoyo a todas las personas que están pasando por una situación parecida a ésta. Se puede salir adelante sin importar las circunstancias“, explicó.

La joven también descartó los rumores de aprovechamiento político por parte Movilh en su declaración y reiteró que la decisión de hacer público el tema fue personal: “El Movilh no me está usando”, recalcó González quien buscó ayuda en la organización.

“Un acto de completa inhumanidad”

Antes de la conferencia Marcela Aranda, madre de González, se refirió a la situación que vive su hija mediante un comunicado a través de Facebook.

La líder del Observatorio Legislativo Cristiano y detractora de la ideología de género dijo que el apoyo brindado por el Movilh es “un acto de completa inhumanidad” y que están utilizando una situación personal para sacar ventajas políticas.

“Reiterar mi completo rechazo a la terrible utilización mediática e inhumana que hace el Movilh, como si un hijo fuera un producto o un arma con el que se puede destruir. El uso de su persona, imagen e intimidad es una estrategia cruel e inmoral que para conseguir sus objetivos, no le importa exponer y dañar la vida de mi hijo”, dijo Aranda

Además, Aranda se negó a emitir comentarios sobre la situación de su hijo (a quien no identifica con el nombre de Carla).

“Seguiré orando, como cada día, por él, su vida y su corazón”, manifestó.

Finalmente aseguró que el objetivo del Movilh es “la destrucción íntima de una persona que no piensa como ellos” y reafirmó la lucha que emprenden como Observatorio Legislativo Cristiano.

“No claudicaremos en el propósito al cual fuimos llamados. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que estas prácticas de manipulación y utilización irresponsables y egoístas no le sucedan a ninguna madre, ningún padre, familia y a ningún niño en Chile”, concluyó Aranda.

Ahora Carla Gonzalez Aranda hace historia para los derechos humanos de las personas trans. Valiente chica. Te admiramos pic.twitter.com/AbZD4DlAei — Movilh Chile (@Movilh) November 28, 2017

Con información de BBCL.