El desesperado llamado de ayuda de la madre de Luli

Luli lleva semanas internada en una clínica siquiátrica privada. Su salud mental llegó a un punto crítico. Es un tratamiento complicado, largo, costoso -se estima que, en total, la cuenta superará los $ 100 millones-.

En Primer Plano estuvo María Angélica, la madre de la modelo, quien entregó un testimonio crudo y emotivo:

“Es que ya no me quedan lágrimas, me las lloré toda. Ahora, como mamá, tengo que tener más fuerza que nunca para apoyar a Nicole. La hemos pasado mal con el papá, los hermanos, incluyo a toda la familia; mis padres, mis suegros, tíos, sus amigos. Ha tenido harto apoyo Nicole. Inclusive en cuanto a la clínica igual. Las personas que están, las familias que van de visita, la quieren demasiado a Nicole. Es sorprendente. Y eso me da fuerza.

“Me preguntan por Nicole. Hay personas que la detestan y hay personas que la quieren mucho. Porque Nicole, no es que sea mi hija, pero les quiero decir algo: Nicole es tal como ustedes la ven. Ella no tiene maldad en su corazón, es una niña muy transparente, con un carisma muy especial. Siempre le digo ‘tú no naciste en este mundo, porque eres demasiado especial’. Es una niña que quisiera que a cada segundo le hicieran cariño.

“Cómo explicarles… Yo me siento la mujer más orgullosa de mi hija, porque ha logrado cosas que nunca me había imaginado que iba a lograr. Cuando quedó embarazada, a los 14 años, nunca permitió que los padres le compraran algo a su hijo. Todo lo hizo sola. Por eso yo creo que en ese tiempo, a los 14 años, fue demasiado madura, y todo eso le hizo pasar la cuenta ahora.

“Nicole es una niña muy especial, como les dije antes. Hay muchas personas que me lo han dicho a mí, o se lo han dicho a ella, cuando hemos andado por la calle, ‘yo tenía otra imagen tuya, Nicole’. Porque hay mucha gente que no se da el tiempo de conocer a la persona. Es más fácil criticar, humillar, desprestigiar. Ahora, en este mundo últimamente no hay casi nada de humanidad. Yo dejé de leer las redes sociales. Es una crueldad inmensa. Yo digo ‘¿hasta dónde vamos a parar?’, si Dios siempre nos da momentos para que nosotros cambiemos como seres humanos.

“Los seres humanos cada vez estamos peores. Lo único que pido, así como las personas se dan el tiempo de escribir estupideces por las redes sociales, ahora lo único que les pido, aunque se un segundo, que oren por mi hija para que se mejore, porque ella no le ha hecho daño a nadie… Jamás le ha hecho daño a nadie (aplausos en el set).

“Lo que ella quiere es estar tranquila, trabajar, porque le encanta eso, le encanta la televisión, y yo no le voy a cortar sus sueños, porque a ella siempre la he apoyado en todo, porque es lo que ella quiso desde niña. Sabes que tengo videos de ella, cuando tenía siete, ocho años, y siempre decía ‘yo voy a ser famosa, voy a ser conocida, y lo voy a lograr’. Y lo logró.

“A lo mejor me gustaría que una vez encontraran en Nicole algo bueno. Siempre son críticas hacia ella. Siempre. Desde que empezó en la televisión, nunca le han encontrado nada bueno. Ella se ha esforzado y todo lo que tiene es gracias a su esfuerzo. No ha necesitado a un hombre para que ella surja. Es una mujer que tiene más fortaleza que yo misma, y eso lo admiro profundamente.

“Yo conozco a mi hija, sé lo sensible que es, y eso me daña, porque cómo la gente puede ver tanta cosa, ‘que está gorda, que está flaca, que el pelo, que esto’, y no ven la persona que hay dentro, su corazón. Tiene un corazón tan transparente. A lo mejor la tildan que es tonta. No, ella no es tonta. Ella es una persona con un alma que no es para este mundo, siempre lo he dicho. Es demasiado buena. Puede dar la vida por la persona, ayuda a medio mundo sin decirle a nadie. Yo me he quedado sorprendida. Cuando tenía la tienda, me llegaban cartas; cuando ella podía ayudar, lo hacía. Pero nadie lo sabe. Ella respeta a todo el mundo.

“Cuando le decían cosas, me decía ‘mamá, deja, no te calientes la cabeza. Es su opinión y todas las opiniones son respetables… Mamá, en la vida no puedo tenerlo todo. He tenido suerte en unas cosas y en algunas no’.

“Y yo les quiero pedir, por favor, que la dejen ser como ella es. Si ustedes la encuentran tonta, es para ustedes, pero que la dejen tranquila en el hecho de no criticarla. Que se pongan en el lugar. Yo he leído y me he sorprendido. La otra vez una señora decía que era gorda, que aquí y acá. Y yo me metí al Face de esa persona y, respetando a esa persona, era demasiado gordita y tratando de gorda a mi hija. Entonces, a lo mejor suena frívolo lo que estoy diciendo, pero es la realidad de todos los chilenos. No hay sentimientos”.

Vía Glamorama