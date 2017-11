El dolor y la rabia del Pollo Fuentes contra el mandato de Salvador Allende: “Me trataban de mara…”

La Divina Comida se convirtió en un nuevo confesionario de los famosos chilenos. En el espacio de cocina y farándula de Chilevisión se habla de todo. Esta semana José Alfredo “Pollo” Fuentes explicó, con cierto dolor y rabia, sus reparos con el gobierno de la Unidad Popular.

En la cena organizada en su casa de El Arrayán por Francesca Cigna -la bailarina conocida como “Blanquita Nieves”- el tema de conversación pasó de los años en Cuba del diputado Felipe Kast, otro invitado, al Plebiscito de 1988.

Kast aseguró que, de haber podido votar, lo hubiese hecho por el ‘no’. La cuarta participante, Soledad Bacarreza, contó que también sufragó por esa opción. Entonces vino el turno del cantante con cinco décadas de trayectoria:

Soledad Bacarreza: “¿Qué habrías votado si hubieses tenido derecho a voto?”

Felipe Kast: “Que ‘no’. La democracia. Ya estaba bueno”

Bacarreza: “Tú, Pollito, ¿por qué votaste?”

José Alfredo Fuentes: “A mí no me gusta decir”

Francesca Cigna: “Pero si está bien. Estás en tu derecho también”

Fuentes: “Tendría que explicarles por qué”

Bacarreza: “Pasaron 30 años, dígame”

Fuentes: “Yo voté en blanco. ¿Sabes por qué?”

Bacarreza: “¡¿Votaste en blanco?!”

Fuentes: “Sí, voté en blanco. Sé que a ti no te gusta, ¿Sabes por qué? Porque yo lo pasé bastante mal durante… Anterior al régimen dictatorial”

Bacarreza: “Votaste blanco”

Fuentes: “Lo pasé mal. Yo quería votar ‘no. Pensaba un poco, ya estaba bueno ya, 18 años está bueno. Y además sabíamos que había sucesos horribles que estaban pasando en Chile. Pero conmigo fueron ¡muy vacas!”

Bacarreza: “¿Quién fue vaca?”

Fuentes: “El (diario) Puro Chile, me gané el Huevo de Oro todos los días. El diario Clarín ponía que yo era ‘maraco’”

Bacarreza: “Facho”

Fuentes: “Facho no existía todavía. ‘Maraco, ‘espinillúo’. Me cargaron una guagua que no era mía y la pusieron en la portada”

Kast: “¿’Maraco’?”

Bacarreza: “¿Y votaste blanco?”

Fuentes: “Es que no pude votar ‘sí’ ni ‘no’. No podía”

Kast: “Pero respeto la opción”

Fuentes: “Porque yo tenía una cosa personal que no quería votar por estos gallos que me habían hecho tanto daño, tanto odio a un cabro que salió del colegio y le fue bien”

Bacarreza: “El tema político siempre va a ser un tema complicado”.

