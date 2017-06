El emotivo detalle en el vestido que usó Katy Perry durante el concierto para víctimas del atentado en Manchester

El concierto celebrado el pasado domingo como homenaje a las víctimas del atentado de Manchester de hace unas semanas se ha convertido en un ejemplo de emotividad y de exaltación del amor y el civismo frente a la barbarie. Desde el dueto de Ariana Grande con Chris Martin cantando Don’t Look Back in Anger hasta las lágrimas de Robbie Willams, pasando por ese impresionante Somewhere Over the Rainbow final, no hubo detalle que no nos pusiera al borde de las lágrimas. Incluso los que hemos descubierto más tarde. Como el secreto homenaje a las víctimas que quiso hacer Katy Perry a través de su vestido.

Katy salió al escenario ataviada con un minivestido de color blanco y un abrigo de pelo a juego, pero, a mitad de su interpretación de Roar sobre el escenario, se quitó el abrigo y dejó al descubierto su vestido al completo, cuya espalda, mangas y cuello estaban decoradas con las fotos de las veintidós víctimas mortales del atentado del Manchester Arena.

Ese fue el precioso homenaje de la cantante, que ha declarado que «no es fácil elegir el amor, ¿verdad? Especialmente en momentos como este. Puede que sea lo más difícil. Pero el amor vence al miedo y al odio. Y ese amor que elegís os dará fuerza».

Vía: trendencias