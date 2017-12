No es una novedad que muchas personas confundan ciertas emociones con la ansiedad y más si actualmente hay una cantidad de información disponible en internet sobre los trastornos de ansiedad. Sin embargo, la gente todavía parece no entender a qué se enfrentan los que verdaderamente la tienen.

Brittany Nichole Morefield decidió dar un valiente paso y contar desde su experiencia y en forma muy emotiva lo que es la ansiedad. “La ansiedad es incapacitante. La ansiedad es oscura. Ansiedad es tener que poner una excusa tras otra por tu comportamiento”, escribe la maquilladora como ejemplos de lo que día a día enfrenta.

La historia la subió a su facebook personal y ha sido compartida más de 418 mil veces, donde cuenta que al ser madre, la presión de mantener sus demonios a raya es todavía mayor.

A pesar, de su motivas y fuertes palabras, Brittany finaliza con un mensaje lleno de esperanza, donde dice que cualquier persona que alguna vez se sienta así debe pensar en lo valioso qué y que no duden en llamarla si no saben cómo controlar esta situación por la que deben pasar, porque aún así no están solos.

La historia tuvo una fuerte repercusión entre sus seguidores, quienes decidieron también dar a conocer sus experiencias. El mensaje de la joven fue muy inspirador para muchos y los motivo a continuar dejando sus testimonios.

Acá te dejamos el texto que escribió Britanny, continúa hacia abajo para leerla y compartirla para quienes no sepan aún como la ansiedad puede afectar en la vida de una persona.

Vía pandacurioso