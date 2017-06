El espeluznante edificio sin ventanas que desconcertó al actor Tom Hanks

Desde hace un tiempo que el actor estadounidense Tom Hanks dedica parte de su tiempo libre a fotografiar cosas extrañas, graciosas o llamativas que observa en la calle y que luego comparte con sus seguidores de Twitter. Desde objetos perdidos hasta autos abandonados, figuran en su lista de curiosas imágenes.

Sin embargo, hubo una que llamó especialmente la atención de sus seguidores. Se trataba de la captura de un enorme edificio de concreto sin ventanas en pleno Nueva York.

“Este debe ser el edificio más espeluznante que he visto. ¿Qué diablos hay adentro?” escribió junto a la foto que compartió con sus 13 millones de seguidores.

This is the scariest building I've ever seen! WTF goes on inside?? Hanx. pic.twitter.com/nXeUI64rXm

— Tom Hanks (@tomhanks) June 2, 2017