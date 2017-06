El hijo de Dj Méndez explica que lo motiva a usa tacos aguja, maquillaje y posar desnudo

El hijo del músico y ex candidato a alcalde Dj Méndez, Leo Méndez Jr, tiene 19 años y usa tacos aguja, se maquilla notoriamente y posa solamente cubierto con pequeños slips o, últimamente, en una especie de maillot tipo colaless, este actuar osado a dejado a muchos impresionados y ha generado noticia en las ultimas semanas.

Leo Méndez Jr desde que se traslado a su natal Suecia ha logrado desenvolver más libremente, por ello decidió dar a conocer el motivo que lo lleva subir provocativas imagenes en su cuenta de Instagram.

Tras el revuelo y los comentarios que ha causado su nueva imagen, el joven dio una entrevista en el sitio www.femmujer.com. Estas son algunas de sus declaraciones:

“Yo siempre he sido un poco llevado a mis ideas, me gusta mostrar un poco de rebeldía, pero en este caso, he querido ser yo. Al ver que realmente aquí ven el cuerpo como una belleza/arte, es normal subir una foto mostrando el cuerpo, entonces pensé y dije: ‘¿por qué no?’. Me siento cómodo con mi cuerpo y si lo encuentro bonito ¿por qué no mostrarlo?”

“A mí lo único que me importa es lo que opine y piense mi familia, el resto me da exactamente lo mismo. Si, por ejemplo, no le llegase a gustar a mi hermana o mi papá, ahí sí me dolería porque así es como soy. Pero, en mi caso, mi familia me acepta y no piensa nada negativo al respecto. Desde que salí del closet, cuando tenía 15 años, he recibido hartos comentarios homofóbicos e incluso amenazas de muerte, y aun sigo aquí, así que los comentarios mala onda no me llegan y tampoco me importan”

“Siempre me ha encantado todo lo que tenga que ver con moda, me gusta lo que es tendencia y belleza. Muchos me han preguntado si ahora soy transformista por salir con tacos y maquillaje a la calle, pero ¡no!. Yo me considero una belleza andrógina, así se le llama al X género. Soy hombre y seguiré siendo hombre, si un día me levanto con ganas de usar tacos o maquillaje así lo haré ya que existen días más femeninos que otros para mí, puedo jugar un poco con los dos géneros sin la necesidad de operarme mi parte íntima. Así que realmente lo uso porque me siento único y cómodo, aparte aquí uno lo puede hacer, porque la gente no te trata diferente, en otras palabras, aquí no son ‘metidos’”.

Vía Glamorama