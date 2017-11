El horror de ver el rostro de su hija deformado después de sacarle 4 dientes (+Fotos)

Tras extraerle cuatro dientes a una niña de cinco años, tuvieron que someterla a dos cirugías para remover un absceso gigante que creció en su rostro.

La hinchazón se extendía desde la parte trasera de la oreja de la pequeña Amelia hasta su mandíbula después de que fallara el antibiótico que se le sumnistró la primera vez.

Jody Owen, terapista de belleza, aseguró que temía que tras el fracaso de la primera operación causara septicemia en su hija.

“Estaba tan preocupada. Debido a que yo no hago escándalo ni grito, sentía que los doctores no me tomaban en cuenta y no sabía realmente lo que estaba pasando”, aseguró.