El humorista Louis C.K. admitió haber acosado sexualmente a 5 mujeres

El comediante ha respondido a las acusaciones de cinco mujeres por comportamientos sexuales inapropiados y reconoció que todas las historias son ciertas.

El humorista Louis C.K. hizo público este viernes un comunicado en el que admite que los relatos sobre su conducta sexual realizados por cinco mujeres en los medos “son verdad” y expresa sus remordimientos por lo sucedido. El comunicado llega un día después de que el estreno de su nueva película fuera cancelado abruptamente el jueves por la noche y de que las plataformas de streaming hayan retirado su material.

En una carta dirigida al The New York Times, el comediante escribió que “he estado arrepentido de mis acciones. Y he tratado de aprender de ellas. Y huí de ellas”.

Ahora soy consciente del alcance de mis acciones. Ayer aprendí en qué medida dejé a estas mujeres que me admiraban sintiéndose mal consigo mismas y cautelosas con otros hombres que nunca las hubieran puesto en esa posición.

C.K. reconoció que en el momento de los hechos explicados por las mujeres, él pensaba que estaba haciendo bien porque siempre preguntó antes de mostrar sus partes íntimas. Sin embargo, el actor destaca que aprendió demasiado tarde que “cuando tienes poder sobre otra persona, pedirle que mire tu pene no es una pregunta. Es una situación difícil para ellas. El poder que tenía sobre estas mujeres es que me admiraban. Y ejercía ese poder de manera irresponsable”.

De los cinco testimonios, 4 de las mujeres tomaron la decisión de decir sus nombres y una que prefirió mantenerse en el anonimato, consisten en episodios en los que el comediante se masturbó o mostró sus genitales ante alguna de ellas.

Se trata de la primera vez que un grupo de mujeres acepta contar sus experiencias de primera mano, después de años de rumores sobre las conductas del comediante.

En tanto, la cadena HBO anunció el jueves que romperá todo vínculo con el comediante, comenzando por sacarlo del especial sobre autismo “Night of Too Many Stars”, y llegando hasta remover sus stand ups y series de su servicio ‘on demand’, informó The Hollywood Reporter.

Te dejamos la declaración del humorista:

Quiero referirme a las historias en el New York Times sobre cinco mujeres llamadas Abbey, Rebecca, Dana, Julia y otra que no quiso dar su nombre.

Estas historias son ciertas. En su momento, me dije a mi mismo que lo que hice estaba bien porque nunca le mostré el pene a alguna mujer sin preguntarle antes, lo que también es cierto. Pero lo que aprendí más tarde en la vida, demasiado tarde, es que cuando tienes poder sobre otra persona, preguntarle si puedes mostrarle tu pene no es una pregunta. Es un aprieto para ellas. El poder que yo tenía sobre estas mujeres es que ellas me admiraban. Y yo ejercí ese poder irresponsablemente.

He sentido arrepentiemiento por mis actos. Y he intentado aprender de ellos. Ahora estoy al tanto del alcance de mis acciones. Ayer aprendí el alcance de los sentimientos sobre sí mismas y sobre otros hombres que no hicieron nada que les provoqué a estas mujeres que me admiraban.

También tomé ventaja del hecho de que yo era admirado en mi comunidad y en la de ellas, que las desalentó a que compartieran sus historias, y que puso trabas cuando las contaron porque la gente que las escuchó no quería saber esas cosas sobre mí. Nunca pensé que estaba generando todo eso, porque mi posición me permitía no pensar en eso.

Ojalá hubiera reaccionado a su admiración siendo un buen ejemplo como hombre y siendo un buen guía como comediante, incluso porque yo mismo admiro su trabajo.

El peor arrepentimiento con el que lidiar es aquel que llega cuando sabes que has lastimado a alguien más. Y yo apenas puedo agarrarme la cabeza pensando el alcance del daño que he causado. He sido negligente en excluir a la gente con que la trabajé y aún trabajo y cuyas vidas personales y profesionales se vieron afectadas por esto, incluyendo proyectos en curso. El elenco de Better Things, Baskets, The Cops, One Mississippi, y I love you Daddy. Me arrepiento profundamente de que esto haya significado algo negativo para mi manager Dave Becky, quien solo intentó mediar en la situación creada por mi. He causado angustia y dificultades a la gente de FX que me dieron tanto para mi película. Y a todas las entidades que apostaron por mi en estos años.

Le he causado dolor a mi familia, a mis amigos, a mis hijos y a su madre.

Me he pasado mi larga y afortunada carrera hablando y diciendo cualquier cosa que quería. Ahora daré un paso al costado y me tomaré un tiempo para escuchar.

Gracias por leer.