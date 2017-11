En la grabación se mezclan dos shows en vivo: uno del grupo santafesino y su “Bombón Asesino”, y otro del cantante británico al ritmo del clásico “Come Together”. El resultado se hizo viral en las redes.

La creatividad y dos canciones de géneros musicales totalmente distintos dieron origen a un insólito video que tuvo gran repercusión en las redes sociales.

El usuario de Youtube Biribiri Records juntó en un mismo video a Los Palmeras cantando “Bombón Asesino” y a John Lennon al ritmo de su clásico “Come Together”.

A través de su canal de YouTube, Biribiri Records decidió homenajear a John Lennon de una forma muy particular. Con motivo del 45.° aniversario del lanzamiento de su disco “Live in New York City”, publicaron un video en el cual se mezclan imágenes de aquel concierto con las de un recital de la famosa banda de cumbia argentina Los Palmeras.

En un gran trabajo de edición, mezclaron la canción ‘Come together’, del músico británico, con ‘Bombón asesino’, del grupo sudamericano.

Con tono humorístico, los autores aseguran que se trata de algo inédito y que “tras luchar contra las trabas de representantes y discográficas, #BiribiriRecords consiguió el material para difundirlo entre todos los fans”.

Este canal de YouTube fue lanzado hace algunos meses y desde entonces se ha dedicado a producir este tipo de videos. En su lista de reproducción se puede encontrar también un cruce de canciones entre el tanguero Astor Piazolla y AC/DC o entre los Bee Gees y la cantante de cumbia Lia Crucet, entre otros.

El video fue muy bien recibido en las redes sociales y ya alcanzó más de 100 mil reproducciones en Youtube.