El mal rato que está viviendo Lisandra Silva y que decidió denunciar a través de Instagram

La ex ‘chica reality’, Lisandra Silva, está viviendo un muy mal momento y así lo quiso manifestar a través de redes sociales.

La modelo cubana acusó a su vestuarista de haberse quedado con dinero y telas y de no haberle entregado lo que ella le había pedido.

Silva compartió 3 capturas de pantalla donde deja en evidencia que su vestuarista no ha respondido a sus mensajes. Es por eso que escribió: “Cuando me preguntan por qué tengo siempre el mismo vestuario. Porque mi vestuarista se quedó con la tela y mi dinero y no responde mis llamados o mis mensajes”.

Además, aprovechó de pedirle a sus seguidores que la ayuden con algunos datos de vestuarista: “Tenía mucha ilusión con mis diseños de vestuarios para mis eventos. Si alguien conoce alguna vestuarista profesional interesada en trabajar conmigo por favor contácteme en privado”.