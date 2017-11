Una mujer mexicana ha demostrado una vez más que el amor por los hijos es incondicional. Su pequeño sube una grave enfermedad que requiere de un costoso tratamiento y no ha dudado en subastar su riñón por facebook para poder pagarlo.

José comenzó a perder el control de su cuerpo. De pronto, se tambaleaba, perdía el conocimiento, los dolores de cabeza cada vez eran más constantes. El niño de tan sólo trece años presentó estrabismo, pérdida de peso y movilidad, e incluso un sentimiento de ira lo invadía sin ninguna razón.

El menor fue diagnosticado con glioma del tallo cerebral infantil, un tumor cancerígeno conectado a la médula espinal. El tratamiento de la enfermedad es costoso, por lo que su madre, Camelia Luque López, decidió subastar su riñón en Facebook. Pese a la ilegalidad de su acción envió un mensaje a la población que quiera ayudarla: «He llegado al borde de la desesperación… para unos es delito, para mí, es el más grande acto de amor».

El tratamiento que recibiría José es para prolongar un poco más el año de vida que los médicos le dieron tras ser diagnosticado con este cáncer. Desde marzo pasado, el niño de trece años disminuyó dramáticamente de peso y su tiempo de vida comenzó a reducirse.

Los médicos recomendaron a Camelia Luque que su hijo necesitaba 28 sesiones de radioterapias y quimioterapias, aunque todos apuntaron que el tratamiento no era para salvar al niño, sino para alargar un poco más su vida, pues es uno de los tumores más extraños, imposibles de operar y que dejan, además, una posibilidad mínima de supervivencia.

«Hasta ahorita llevo 16 personas que me han contactado», declaró Luque a Milenio. «Hay gente de Guerrero, de Estados Unidos, de la Ciudad de México. La subasta se va a llevar a cabo en cuanto me digan los gastos totales, incluyendo estancia y tratamiento. Haré un grupo de WhatsApp con todos los interesados, pondré la cantidad y comenzará la subasta».

Más complicada le resulta la situación a Camelia, cuando escucha desconcertado a su hijo por no saber lo que le pasa. «Yo antes no era peleonero, ahora cambié; me enojo y no sé por qué», cuenta José. «Quiero crecer y convertirme en doctor para ayudar a otros niños como yo».

Camelia está consciente de que su acción es ilegal, aún así, seguirá en pie con la subasta. Incluso dijo que, de no poderse realizar, aludiría a la buena voluntad de los mexicanos para recibir algún tipo de donación. «Estoy consciente de que quienes hacen las leyes son muy buenos para delinquir y lavarse las manos… Si ellos dicen que yo cometo un delito, yo digo que lo mío es un acto de amor. Para acabar pronto, digo que no lo voy a vender, sino que lo voy a donar», sentencio Camelia Luque.

