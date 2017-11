El “mea culpa” de Manuel De Tezanos: “Ha sido un remezón. Buscaré una manera de salir adelante como lo he hecho tantas veces”

Tras una polémica salida de TVN, el periodista Manuel de Tezanos visitó la noche de este martes el programa Mentiras Verdaderas de La Red. Allí habló sobre las razones del canal estatal para sacarlo de pantalla e hizo un mea culpa de sus errores.

Sin embargo, fueron varios los esfuerzos que el periodista tuvo que hacer para poder trabajar en la estación televisiva. Entre ellos separarse definitivamente, dejar a su hija en Argentina y venirse a vivir a Chile. “Uno no es tonto, y obviamente la eliminación de Chile del mundial cambió el escenario. Lo que sé es que estaba muy expuesto a que me echaran”, comenzó relatando el periodista deportivo sobre la drástica decisión de TVN. “Me echaron con una carta de 30 días y con razones que son entendibles, ‘no hay plata y no hay proyecto deportivo, chao’”, señaló de Tezanos sobre los motivos del canal para despedirlo de sus funciones.

Sin embargo, Manuel reconoce que se la jugó con todo su profesionalismo para demostrar que se merecía trabajar ahí. “A lo mejor no les rendí como ellos querían, o no les gustaron algunas cosas que hice, pero todo lo hice lo mejor que pude, siempre y más”, fue la reflexión del periodista.

En este sentido de Tezanos reconoce que a pesar de que la televisión no era su área, sus relatos deportivos han ido mejorando lentamente. “Había gente que aperró conmigo y se la jugó por mí… pero este final fue de un día para otro, no es tan fácil”, reconoció. “Soy optimista y voy a salir de esta… ha sido un remezón. Buscaré una manera de salir adelante como lo he hecho tantas veces”, enfatizó de Tezanos sobre este inesperado momento en su carrera profesional.

