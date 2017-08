El momento de terror que Britney Spears vivió por fanático que subió al escenario. Provocó el caos (VIDEO)

El tipo subió hasta el escenario mientras Britney Spears cantaba Crazy y fue reducido por bailarines y guardias que no sabían las intenciones del sujeto

La cantante Britney Spears vivió un momento de mucha tensión durante su última presentación. Pues en pleno recital de su show Pieces of me que se estaba presentando en el Planet Hollywood Resort & Casino de Las Vegas un tipo subió al escenario y generó conmoción.

Luego de los incidentes ocurridos a Ariana Grande en Manchester las medidas de seguridad, así como el temor de la gente, ha aumentado. Por este motivo cuando un fanático, identificado como Jesse Webb, de 37 años, subió al escenario y se dirigió hacia la cantante cundió el pánico.

Según se consigna en distintos medios el tipo habría sido conminado en varias oportunidades por el personal de seguridad para que abandonara el recinto, sin embargo logró traspasar las medidas de seguridad y terminó subiendo al escenario, momento en el cual la cantante fue rodeada por sus guardaespaldas y Webb fue reducido.

Los asistentes al recital de Britney no sabían las intenciones del hombre quien, de paso, generó que el recital se interrumpiera causando un natural revuelo y la princesa del pop abandonó el escenario inmediatamente.

Paradógicamente el loquito subió cuando Britney interpretaba su famosa canción Crazy, y no fue sino hasta cuando la rodearon sus guardias que la diva se dio cuenta del incidente.

“¿Está todo bien?, ¿qué pasa?”, preguntó Spears y al ver que el tipo se peleaba y forcejeaba con algunos bailarines y otros agentes de seguridad ella se asustó y consultó: “¿Tiene un arma?”. (ver vídeos más abajo)

Impacto en redes

En redes sociales comenzaron de inmediato a circular videos y fotos captadas por los asistentes. A continuación te dejamos algunas de las reacciones e imágenes que están en twitter

Britney Spears’ security COMPLETELY took out this guy who rushed her stage in Vegas 😱https://t.co/jY4kZewOEX

[🎥: IG/alvarito_arguello] pic.twitter.com/q5SwBX5GW3 — Complex (@Complex) 10 de agosto de 2017

Britney Spears appears terrified as a man crashes the stage during her Vegas residency: ‘He’s got a gun?’ https://t.co/JkvZVpb1kY pic.twitter.com/rFN9rpqrRn — People (@people) 10 de agosto de 2017

Abandona @britneyspears concierto en Las Vegas luego de que un hombre irrumpiera en el escenario #Ventaneando pic.twitter.com/EUxWTvrGj6 — Ventaneando Oficial (@Ventaneando13) 11 de agosto de 2017