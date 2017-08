El novio de Britney Spears compartió una foto que revolucionó las redes porque mostró de más

Sam Asghari, el novio de Britney Spears suele enloquecer a sus seguidores con las fotos que comparte en su cuenta de Instagram luego de sus duros entrenamientos. Pero esta vez la imagen que compartió prendió fuego a más de uno, no solo por su abdomen perfecto, sino por lo que se puede vislumbrar en sus pantalones.

Una vez que los fanáticos de la princesa del pop notaron este (inmenso) detalle, la foto se volvió viral, y comenzaron a hablar sobre esto y a alabar a la actual pareja de Britney.

Damn britney can I come to the slumber party too 👀 pic.twitter.com/G65aCmVVU0

— chip skylark (@scotty_13_) 31 de julio de 2017