El nuevo aspecto de Mariah Carey tras someterse a operación en la que perdió 30 kilos

Glamming it up for #TheStar promo 😘💫 Stylist: @robertbehar @opusbeauty Dress: @charbelzoecouture Earrings: @harrykotlar Star diamond bracelets: @heartsonfireco Shoes: @louboutinworld @thestarmovie @sonypictures

A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Oct 29, 2017 at 5:03pm PDT