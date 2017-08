El particular ‘outfit’ de Kim Kardashian en ropa interior: Fue blanco de críticas

Kim Kardashian fue blanco de críticas luego de un particular ‘outfit’ que eligió. La celebridad usó un chaleco blanco escotado, el que acompañó con un sostén y un calzón tipo short con encaje del mismo color.

Tras publicarse la imagen, los seguidores de Kardashian desaprobaron su look y le dejaron mensajes como “¡Qué look más ridículo!”; “¿Estás usando un pañal?”; “Horrible look”; “¿Eso es lo que las abuelas usan?”; “¿Qué mier… estás usando?”; “¿Qué es esto? Esto ni siquiera es un outfit” o “Entonces… ¿Olvidaste tu ropa?”.

Cabe señalar que los shorts blancos pertenecen a la firma italiana “La Perla”, la cual se enfoca principalmente en diseñar lencería. El precio de este producto es de 500 euros, lo que equivale a 415 mil pesos chilenos, aproximadamente.

¿Qué te parece?