El polémico comentario de Raquel Argandoña sobre la pareja de Cecilia Bolocco

Ayer fue el día de Cecilia Bolocco en los matinales. En Hola Chile, Mega, Chilevisión y Canal 13 emitieron las entrevistas que realizaron a la diva por el lanzamiento de su nueva colección de ropa para Apology de Falabella. Hoy se agregó Muy Buenos Días con su entrevista.

Todos le preguntaron por el supuesto matrimonio con el empresario José “Pepo” Patricio Daire y fueron muy buena onda con la ex Miss Universo. De Mega le llevaron un álbum con todas sus portadas en revista Caras. De TVN le llevaron un lindo anillo Swarovski de regalo. Solo en Canal 13 se dio un comentario diferente.

Raquel Argandoña hizo notar que no le gusta que Daire aparezca tanto frente a los medios junto a Cecilia:

Tonka Tomicic: “A la pareja de la Cecilia le tiene que dar lo mismo lo mediático, y eso es un tema, porque no a cualquiera le interesa meterse en una relación tan mediática con una persona tan potente comunicacionalmente. Le quiero preguntar a Raquel: ¿Te pasa? Porque tú eres súper potente mediáticamente, no cualquiera se banca estar con una persona así”

Raquel Argandoña: “Es difícil, claro, porque uno tiene una personalidad, una vida hecha. A mi Pepo me gusta, pero le encuentro algo que no me gusta”

Juan Pablo Queraltó: “¿Qué cosa?”

Argandoña: “Le gusta la tele. Le gusta aparecer en la tele, eso es lo que me llama un poquitito… Lo que no me gusta de él, fíjaté”

Cárcamo: “Pero perdóname, tú viniste aquí al programa de Sergio Lagos…”

Francisca Merino: “¿Y el Lolo Peña? (risas)”

Argandoña: “Y qué tiene que… A ver, perdón, no estoy hablando contigo”

Cárcamo: “Te quiero decir que fuiste al programa de Sergio Lagos (Cárcamo se refiere a la participación de Argandoña en El Momento de la Verdad, donde fue acompañada por su ex pareja y padre de sus hijos, el abogado Hernán Calderón). Tú cuando has estado en programas también, a tus ex parejas también les gusta la tele”

Argandoña: “Estás muy equivocado Martín. Porque es distinto cuando tú estás en un programa y te piden que lleves a dos personas que te conocen bien, y gentilmente el padre de mis hijos me acompañó. Gentilmente, porque yo se lo pedí, pero no porque quería aparecer en la tele ni ser famoso”

Cárcamo: “Pero, perdón, tú has tenido relaciones mediáticas”

Argandoña: “Yo puedo opinar distinto a ti”

Cárcamo: “Lo que te quiero decir es que tú has tenido relaciones mediáticas con personas que también son mediáticas”

Argandoña: “En la relación de Pepo con su anterior pareja (la modelo argentina Rosana Almeida, de quien Daire se divorció este año) nosotros no conocíamos a Pepo”

Merino: “¡Pero si no era conocida poh”

Argandoña: “Era modelo. ¿O sea yo tengo que opinar igual que todos ustedes?”

Tomicic: “¿No será que la acompaña, y al acompañarla, como que tu pareja te dijera ‘te voy a acompañar Raquel a un evento’, sabe que todas las cámaras están ahí?”

Argandoña: “Perfecto. Mira, voy a ser mucho más directa todavía. Comparando con tu marido, tu marido te acompaña a ciertas cosas, pero no a un programa de televisión, no lo veo sentado en las butacas ahí. Está bien que te acompañen”

Tomicic: “Le harían diez mil veces más bullying de lo que le hacen todos los días”

Argandoña: “Para llevar el tema hacia algo concreto y dar un ejemplo que tenemos presente: Ella va a un programa, lo vemos en las butacas; va a esto, lo vemos en las butacas. O sea, está bien, es un hombre de negocios, un tipo profesional. Yo me imagino que tiene que dejar ser a su mujer”

Cárcamo: “Yo quiero decir dos cosas acerca de eso: A mí me ha tocado animar con Cecilia eventos, a mí me llamó la atención porque para ser bien honestos… ¿Pepo cuánto tendrá? ¿60 años? Cecilia tiene cincuenta y tantos. Yo he ido a eventos donde no hay cámaras, son eventos privados y donde he estado esperando con Cecilia una hora para animar, y Pepo, que además es un agrado, acompañándola, pero sin figurar”

Argandoña: “Tú eres un poco cercano a la familia también”

Cárcamo: “Yo no lo conocía a él. Sin figurar, un tipo súper agradable, súper sencillo”

Tomicic: “Yo conozco a Pepo de su antigua relación, de la anterior, y es encantador”

Argandoña: “Si no he dicho que sea pesao”

Tomicic: “No, yo sé. Quiero hacer el paréntesis, pero me parece que es un gallo choro, que viene de vuelta. Entonces, como viene de vuelta de la vida, le da lo mismo si aparece o no. ¿Pero cómo puedes evitar la cámara si eres una Cecilia Bolocco? ¿Si eres una Raquel Argandoña? ¡Es imposible! O sea, una persona que pasee contigo, es una persona que va salir al otro día”

Argandoña: “Es que yo no me refiero a eso, parece que no me entendieron. ¿Tú me entendiste?”

Paulo Ramírez: “Te entiendo. Yo no lo conozco y no lo he visto en cosas públicas juntos, pero sí sé que han estado. Creo que para una persona que está con Cecilia Bolocco es difícil pasar inadvertido y pasar piola. Pero se puede hacer. En el ejemplo del caso tuyo Tonka, creo que es un súper buen ejemplo”

Tomicic: “Pero no pasa piola, porque igual me acompaña e igual aparece poh”

Ramírez: “Sí, pero súper medido y en muy pocas cosas. Yo sinceramente no sé, yo no lo critico, pero sí creo que la Raquel tiene un punto en que tiene cierta figuración pública. A ti, Raquel, te gustaría que tuviera menos”

Merino: “Yo entiendo el punto de la Raquel. Yo, que igual ubico a la Cecilia hace muchos años, yo siento que a ella le gusta estar acompañada. O sea, claramente, o sino le diría ‘Pepo, voy sola’. Tiene carácter y le gusta estar acompañada. Estuvo ene tiempo sola”

Cárcamo: “Yo estoy de acuerdo con la Tonka: Pepo viene de vuelta, y dos, son personalidades y también actividades que permiten hacer esto. ¿Qué quiero decir con esto? Sí Juan Pérez, una persona que trabaja en un banco, que tiene una pega, que es empleado; si tiene una pega de lunes a viernes hasta las siete u ocho de la noche, y el fin de semana también que trabajar, no va poder acompañar a Cecilia. Él tiene la posibilidad”

Argandoña: “No me entendiste”

Cárcamo: “No, si entiendo. Porque tú me estás hablando tiene que ver contigo. Quizás a Cecilia lo único que le interesa es que a esta altura de la vida…”

Tomicic: “Por ejemplo, Martín, cuando tú tienes los estelares, ¿tu pareja viene? ¿Se acerca en el set? ¿O no?”

Cárcamo: “Fíjate que yo aprendí eso. Porque yo al principio trabajaba solo y hacia todo solo. Como que no tenía que juntar la pega con la vida privada, porque como que nunca lo hice así. Resulta que tú me dices ahora, que estoy más viejo, digo ‘¿sabes qué? Me encantaría que me acompañara’. Y cuando me ha acompañado…”

Tomicic: “¿Pero tras bambalinas o en el set? Porque ahí está la sutileza, la diferencia”

Cárcamo: “Es que eso tiene que ser una decisión de ella, no mía”

Tomicic: “¿Pero a ti te gustaría?”

Cárcamo: “A mí hoy día, donde quiera estar, si ella quiere estar, ¡feliz!”

Merino: “Pero yo no me voy a meter en eso”

Tomicic: “Porque yo preferiría que estuviera tras bambalinas, porque obviamente que todos van a ir a sacar fotos. Uno sabe a lo que va. Depende si a la persona le acomoda o no le acomoda, pero…”

Hugo Valencia: “¿Te puedo hacer una pregunta, Tonka? Porque yo creo que te lo han ofrecido en todas las alfombras rojas que has desfilado, especialmente en Viña. Te apuesto que te han pedido que pases con Pari. Porque mediáticamente es un golazo verte pasar a ti en compañía de tu pareja. Es tremendamente atractivo televisivamente. Me imagino que te lo han ofrecido”

Tomicic: “Sí, me han ofrecido eso. Hartas entrevistas, en todos los medios. Es una decisión que se toma en pareja, que no. Porque es su opción, de una persona que vive y transita en el mundo privado. Finalmente eso también tiene costos, porque el mantener tu vida privada y no responder genera una laguna de especulaciones que van sumadas de todas las caricaturas, de todo el bullying, de todos los mitos. Es una opción, pero tú cuando decides guardar silencio, porque no es tu mundo y no te interesa, y es el mundo de tu pareja, también se crea esa situación…”

Cárcamo: “Pero tiene un valor. Tú estás respetando la decisión de él y tú estás respetando tu trabajo”

Tomicic: “Claro que sí, pero eso también genera tema. Porque se genera toda esa situación comunicacional, tiene un costo.

Cárcamo: “Si tú fueras con él a todas las actividades, también él se expondría. ‘Mira como está vestido’. Entonces, al final ¿cuál de las dos actitudes es la mejor? Es la que le acomoda a la pareja”

Tomicic: “Lo que uno siente que es mejor”

