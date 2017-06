El quiebre de Doble Tentación que sacudió el reality

Era el quiebre que se veía venir desde hace meses: Angie Jibaja y Felipe Lasso terminaron su relación.

La actriz peruana de 37 años entró al reality de Mega Doble Tentación junto al colombiano de 28, con quien formó una familia junto a los tres hijos de dos relaciones anteriores de Jibaja.

En el encierro, Lasso fue “tentado” por la modelo ecuatoriana Ambar Montenegro. A pesar de que el hombre trató siempre de serle fiel a Angie, por ahí hubo algún “piquito” forzado o una caricia. Ante esto, Jibaja reaccionó de forma violenta, con gritos, amenazas y ataques de llanto que duraban horas.

En los meses que el espacio lleva en pantalla ha sido común ver a Angie acostada, con los ojos hinchados de tanto llorar, a pesar de las ya majaderas explicaciones que le entregaba su novio.

La cuestión es que luego Ambar se enamoró de otro concursante de Doble Tentación, el chileno Michael Murtagh. Felipe y Jibaja se reencontraron. Pero las crisis de la Angie siguieron constantemente, que es lo que por estos días se ve en pantalla en Doble Tentación, que terminó sus grabaciones hace más de dos meses.

Tras abandonar el encierro, la pareja retomó su vida familiar. Mostraban su amor a través de cariñosas fotos en Instagram. Sin embargo, esta semana la actriz de la teleserie El Camionero sorprendió al anunciar el quiebre en su cuenta jibajaangie:

“Quiero hacer de conocimiento público que con @felipe_lasso_ nos hemos separado por diferencias irreconciliables. Gracias Dios porque sabe como son las cosas. Y no especulen! La razón por la que terminamos no es por celos ni mucho menos. Qué pena que siendo mujeres hablen así. Nuestros problemas no son por nada del reality. Dios quiera de corazón que ustedes nunca pasen por lo que yo pase. Dejen sus insultos. Y para que sepan, yo estoy sana en nombre de Jesús. ‘Si estoy con Dios quien contra mí’”.

Mensaje que contrasta con las amorosas palabras que, más o menos al mismo tiempo, le dedicaba Lasso en su Instagram: “Un gran momento en #dobletentacion junto a la mujer que amo con toda mi alma @jibajaangie… Gracias por las lindas palabras hacia mi amor @oficialmarlenolivari @leonabarrientos #manugonzales @jeyperman #realitytv #reality #baile #dance #pasion #love #perdon #family #union #teamo #angiejibaja”.

Este posteo hace referencia a una competencia de baile que se mostró en el reality de Mega donde, por primera vez, los novios participaban como pareja. Jibaba demostró tal intensidad en la coreografía, que sacó aplausos de los miembros del jurado y ganaron la prueba.

A fin de mes los participantes de Doble Tentación deberían reunirse nuevamente, como competidores o invitados a la gran final en vivo del programa.

Cristián Farías Ravanal /Glamorama