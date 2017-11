El rapero y estrella de YouTube, Lil Peep, muere a los 21 años, horas después de publicar en Instagram “Cuando muera, me amarás”

El rapero y estrella de YouTube Lil Peep murió a la edad de 21 años, apenas horas después de compartir un inquietante mensaje de Instagram, que decía: “Cuando muera, me amarás”.

El artista de hip hop con sede en Nueva York, cuyo verdadero nombre es Gustav Åhr, había lanzado su álbum debut, Come Over When You’re Sober, en agosto de este año con gran éxito. Su ex amante Bella Thorne parecía desconsolada al publicar una emotiva historia de Instagram mientras lamentaba su repentina muerte. La estrella de Famous In Love fue vista en su cama llorando mientras hablaba brevemente sobre el recuerdo del rapero, del que se rumorea que murió por una sobredosis de drogas.

Hablando a la cámara, una Bella claramente emocional dijo: “Solo quería decir que cualquiera que sea fanático de Lil Peep, ustedes saben lo talentoso que era, ustedes saben lo genial que era. Bueno, él era aún más grande como persona “. Agregó en Twitter: “Peep merecías más de la vida. La vida no hizo justicia a su grandeza”.

Lil Peep creció en Long Beach, Nueva York. Mientras estaba en Long Beach High School, abandonó el colegio y fue educado en su casa por su madre, una madre soltera, que era maestra. Pero la música era su pasión. Mientras estaba en su adolescencia desarrolló su acto fusionando el rock alternativo con el rap, y luego ganó una legión de admiradores. Esto también fue en parte gracias a sus letras, que narran con franqueza su batalla contra la depresión, el desamor, el consumo de drogas y su sexualidad. En agosto, anunció que era bisexual y escribió en Twitter: “Sí, soy bisexual. Quién quiere un beso “.

Sarah Stennett, de su sello First Access Entertainment, dijo: “Estoy conmocionada y desconsolada. No creo que Peep quisiera morir, esto es tan trágico. Tenía grandes metas y sueños para el futuro que compartió conmigo, su equipo, su familia y sus amigos. Tenía mucha inteligencia, era enormemente creativo, enormemente carismático, gentil y encantador. He hablado con su madre y ella me pidió que transmitiera que está muy, muy orgullosa de él y de todo lo que pudo lograr en su corta vida. Ella está realmente agradecida con los fanáticos y las personas que lo han apoyado y lo han amado”.

Sin embargo, las escalofriantes publicaciones de Instagram revelan que la atormentada estrella estaba luchando contra sus demonios en sus últimas horas. Lil Peep compartió un video de sí mismo fumando con una leyenda que decía: “Me estoy cansando tanto de esto”. Falleció horas después de compartir un escalofriante post en Instagram, diciendo: “Cuando muera, me amarás”.

“¿Algún día quizás no moriré joven y seré feliz? Lo que es feliz, siempre tengo felicidad por 10 segundos y luego se va. Me estoy cansando de esto”.

La noticia de su muerte fue anunciada en las redes sociales por su manager Chase Oretega. La causa de su muerte es desconocida, aunque informes no verificados afirman que Lil Peep tomó una sobredosis de drogas. Se cree que el atribulado músico murió la noche antes del final de su gira por los Estados Unidos. Desde que se conoció la noticia de la muerte de la estrella, cientos de admiradores y músicos han presentado sus propios tributos en memoria de la joven estrella en ascenso.

El compañero rapero influido por el rock Post Malone escribió: “En el corto tiempo que te conocí, eras un gran amigo para mí y una gran persona. tu música cambió el mundo y nunca volverá a ser lo mismo. te amo, amigo Siempre.”

Durante su breve carrera, Peep también fue modelo y caminó en la Semana de la Moda de París en junio para Vlone Menswear.

Una muerte lamentable, de un joven artista en ascenso. Para recordarlo los dejamos con una de sus canciones: