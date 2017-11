El revelador spoiler de Álvaro Rudolphy acera de Perdona Nuestros Pecados que dejó sin habla al matinal de Mega

Perdona Nuestros Pecados está pasando por uno de los momentos más críticos de la historia. El comisario Pereira ya tiene al primer sospechoso por la muerte de Elvira (Katyna Huberman) y Camilo Montero regresó a Villa Ruiseñor con sed de venganza. Mientras Ernesto Möller (César Caillet) está detenido, ya que se encontró la picota con que mataron a su fallecida esposa en el portamaletas de su auto, el ‘Huacho’ (Etienne Bobenrieth) volvió al pueblo junto a Nora (Lorena Capetillo) para encontrar más respuestas respecto al paradero de su supuesta hija fallecida.

Debido a que hay muchos conflictos que quedan por resolver, el actor que encarna al villano principal de la teleserie nocturna, Álvaro Rudolphy, fue invitado al matinal Mucho Gusto para contar detalles de la producción de Mega. En medio de las consultas del panel, Luis Jara le comenzó a preguntar a Rudolphy respecto a los hijos que tiene su personaje con Estela (Patricia Rivadeneira). En este contexto primero consultó si es que Armando reconocerá a José Tomás, el hijo que tuvo con Ángela (Paola Volpato): “No puedo adelantar mucho”, respondió de forma cauta.

Luego de esto, le preguntaron si es que aparecerían más hijos de Armando en la historia (recordemos que tiene siete: cinco con Estela, uno con Ángela y ahora se sumó Nora). La respuesta de Álvaro descompuso a todo el panel del Mucho Gusto: “No sé, pero ojo, que puede que algunos de mis hijos, no sean mis hijos”. Esta frase perfectamente puede catalogarse de spoiler, por lo que habrá que esperar hasta los próximos episodios para poder ver bien quién sería el hijo o hija de Armando que no es de él.

Esto da para preguntarse entonces, quién sería el verdadero padre de uno de ellos (si es que esto es real). Rudolphy no tan sólo habló de su papel en Perdona Nuestros Pecados sino que también se dio el tiempo de desmentir los supuestos rumores de que había sufrido una crisis de pánico por el intenso trabajo que le exige la teleserie: “Para nada, no sé quién inventó eso, estuvieron como una semana. Yo estaba pasándolo chancho (en Perú) y decían el estrés, la crisis de pánico y yo decía ‘¿de adónde?’ Me preguntaron del programa que inventó esto, yo dije que no era así y no lanzaron la nota nunca”, concluyó.

