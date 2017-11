El tamaño no importa: este chofer mide 140 centímetros y conduce un autobús 10 veces más grande que él

Frank mide tan solo 1,40 metros, pero esa limitante no le impidió postular a un trabajo como conductor… de autobuses de dos pisos.

Cuando entré en conversaciones para conseguir este trabajo, le dije al encargado: “Mido 1,40, entonces ni siquiera sé si alcanzo los pedales con mis pies”. A lo que me contestó: “Frank, postula al trabajo. Si pasas la prueba, te entrenaremos y algo se nos ocurrirá”. Me trató como a un ser humano.

Yo nunca me he considerado como una persona de baja estatura; conducir un autobús de dos pisos es un desafío para varios, pero no para mí. Quiero demostrarle a la gente con capacidades diferentes que no deberían frenarse y decir “no puedo hacerlo”.

Frank Hachem a Mirror