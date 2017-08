Elige a la pareja más feliz y descubrirás lo más increíble de tu relación

Cada relación es un mundo, y lo que para unos puede representar felicidad y plenitud absoluta, para otros puede tener menos importancia. El significado del amor es tan complicado, que no hay un diccionario que lo pueda definir con todo lo que conlleva; averiguarlo es una tarea que se le asigna a cada pareja, por lo que cada uno percibe este sentimiento de manera diferente.

La felicidad es otro concepto relativo. ¿Cómo medir el nivel de felicidad en un noviazgo? ¿Será directamente proporcional al nivel de amor que se tienen? Aunque no existe un indicador que resuelva estas dudas, nos pusimos a analizar siete tipos de relaciones, y esta es la descripción que define a cada una; para saber cómo es tu noviazgo solo elige la ilustración donde creas que está la pareja más feliz. El resultado te sorprenderá.

1. Hombro con hombro

Aunque conocen la frase “detrás de cada hombre, hay una gran mujer“, no están completamente de acuerdo. Para su relación, es fundamental que ambos estén a la par, no uno delante y el otro atrás, sino hombro con hombro. Ella es una chica aventurera, divertida e independiente; estas cualidades fueron las que lo conquistaron. Él puede no ser tan romántico, pero siempre busca la manera de impulsar los sueños de su chica y demostrarle que cree en ella. Una pareja en equilibrio donde ambos se esfuerzan por apoyarse.

2. Los relajados

Son una pareja sumamente tranquila; hay respeto, privacidad e individualidad en su relación. ¿Celos? Para nada, confían plenamente en el otro y se alejan de los pensamientos negativos porque cuando están juntos, lo más importante es pasarla bien. Ella es un poco despistada, lo que le fascina a él porque nunca hace berrinches por cosas bobas y esto les evita discusiones sin sentido.

3. Pareja Instagram

Parecen una estampa de sobre para carta romántica. Son la pareja ideal y la envidia de muchos. Siempre están buscando citas divertidas y planes aventureros para tener las mejores fotografías. Son expertos en selfies de pareja, y aman presumirle al mundo la felicidad de haberse encontrado el uno con el otro. Ella es una chica dulce y soñadora, como salida de una película de princesas, y él no se queda atrás. Es un chico muy sensible y detallista, lo más parecido a un príncipe azul. ¡Tal para cual!

4. El gran equipo

No hay roles correspondientes al sexo. Él puede lavar los trastes y ella cambiar las llantas del coche sin ningún inconveniente. Juntos hicieron un click inmediato, y sus temperamentos han hecho que ambos encajen a la perfección, como dos piezas de rompecabezas que nacieron para complementarse. Él se siente feliz y cómodo cuando camina con su chica, y ella encuentra en él a un protector y un aliado.

5. Romance a la antigua

Ambos fueron educados por familias muy tradicionales, y soñaban con encontrar lo mismo que aprendieron de sus abuelos en el amor. Ella es muy cariñosa, y siempre ha sentido la necesidad de ser protegida y mimada como lo haría su padre. Él se siente cómodo siendo el responsable de su chica, de llevarla con bien a casa, prestarle la chaqueta cuando está lloviendo, cargarla cuando se siente cansada y ser el fuerte de la relación. Juntos parecen los protagonistas de una película de amor en blanco y negro.

6. Juguetones

El nivel de confianza al que han llegado es lo que los hace una pareja súper divertida. Un par de minutos a su lado, hace que sus amigos se pongan de buen humor el resto del día. No solo están siempre con la mejor disposición y ánimo, sino que son tan bromistas y se llevan tan bien, que dan la sensación de que en su relación lo más importante es la amistad. Esa picardía no es común en todas las parejas, se hacen las bromas más pesadas para sacarle al otro un susto o una sonrisa.

7. Transparentes

La sinceridad es la base que fundamenta su noviazgo. De hecho ya han tenido conversaciones serias sobre el futuro y lo que ambos esperan de la relación, y decidieron no presionarse ni adelantarse, disfrutar de la libertad y al mismo tiempo del lazo que los une durante el tiempo que su relación tenga que durar. Quizá esta honestidad brutal sea la llave maestra para que ambos puedan abrir el tesoro del amor y terminen pasando juntos el resto de sus vidas. Él siempre le dice las cosas como son, y ella no es de las chicas que dejan que el hombre las sorprenda y decida hasta lo que van a comer. Si quiere algo, lo pide sin ningún inconveniente.