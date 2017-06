Emma Watson tiene una nueva doble y te dejará con la boca abierta ¡Mírala!

¡Esto tiene que ser magia!

Emma Watson es una de las actrices más queridas del cine, y ya que la hemos visto crecer con mucha gracia frente a nuestros ojos, no es sorpresa que un montón de chicas quieran imitarla. Por lo mismo, tampoco no nos sorprende que cada cierto tiempo demos con el paradero de una nueva doble de la actriz.

El clon más reciente de Emma es una chica llamada Kari Lewis, de Indiana, Estados Unidos, quien se disfraza a la perfección de los personajes de Emma más emblemáticos de la estrella británica: Hermione Granger y Bella.

Pero en el caso de Kari, ella no siempre quiso lucir como Emma.

En conversación con BuzzFeed , Kari dijo, “No sabía quién era Emma Watson hasta que me vieron en una oficina de correos y unas niñas me dijeron que me parecía a Hermione Granger”.

¿El problema? Kari tampoco sabía quién era Hermione.

Pero calma, no crean que ella paso décadas viendo debajo de una piedra, según su relato, todo esto sucedió cuando “se estrenó la primera película de Harry Potter”.

Ahora, Lewis es una clara fan de Watson, y así lo demuestra su cuenta de Instagram, donde comparte sus impresionantes transformaciones de Bella y Hermione.

“Si no fuera por esas dos niñas, probablemente nunca habría sabido de Harry Potter sino hasta después”, le dijo a BuzzFeed. “Ellas fueron mi iniciación en el universo de Harry Potter. Siempre amé leer libros, así que fue inevitable que me gustara Harry Potter. Es genial porque siempre me identifiqué con Hermione (inteligente, mandona, ávida lectora, etc.). ¡Así que hizo que disfrazarme de ella en las convenciones fuera mil veces mejor!”

¡Mira cuánto se parece a Emma!