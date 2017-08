En el último capítulo de GOT apareció una celebridad y muchos no lo notaron

El ejército de los Lannister tenía a un famoso entre sus filas.(ALERTA DE SPOILERS)

Todos podríamos concordar que el show del momento es “Juego de Tronos”. Y por eso es que los episodios emitidos todos los domingos son casi conocimiento de todos nosotros porque no hay persona en el universo que no sepa de lo que se trata esta serie y sus personajes.

.@Noahsyndergaard with the sweet spear toss on GoT pic.twitter.com/FKHtt4tXbr

— Mets Citi (@metsciti) 7 de agosto de 2017