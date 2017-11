Encontraron el Halcón Milenario con ayuda de Google Maps y Disney se molestó

En un intento fallido de Disney al intentar esconder El Halcón Milenario, la aeronave espacial más famosa de todos los tiempos que fue utilizada en las películas de ciencia ficción, Star Wars, la empresa de cine no contó con una de las herramientas más accesibles para encontrar direcciones y lugares: Google Maps.

Disney ha mantenido un estricto control sobre los detalles de todas las nuevas películas de la franquicia, pero su estrategia ha sido violada por el servicio que ofrece Google.

El servicio muestra las vistas de calles de direcciones de todo el mundo a través de imágenes satelitales, que suelen tener entre uno y tres años, pero el usuario de Twitter, Kevin Beaumont, encontró en Google Maps algo reciente e interesante: la gran nave que se encuentra en los estudios Longcross, una instalación de producción de cine y televisión a unos 40 kilómetros al oeste del centro de Londres.

Lol Disney intentó ocultar el Halcón Milenario rodeándolo con contenedores de envío. Sin embargo, está en Google Maps.

Se piensa que la icónica nave espacial probablemente se usó para filmar The Last Jedi, que por cierto estamos emocionados de que se estrene el mes que viene, y que después de cumplir su objetivo fue rodeada por varios contenedores metálicos rectangulares, aparentemente en un intento de ocultarla.

Esto comprueba que Longcross, , a pesar de ser un lugar sofisticado, en el que se han filmado muchas grandes películas, como Thor: The Dark World, Skyfall y Guardians of the Galaxy, no ha sido el mejor lugar para ocultar.

LGV