Una mujer de 53 años cuyo nombre no se ha difundido, fue detenida en la localidad de Neyagawa, Osaka, luego de que la policía descubriera que guardaba en su apartamento a cuatro bebés recién nacidos dentro de unos cubos llenos de cemento. La mujer, arrestada el 20 de noviembre, confesó que ha vivido con los restos de los infantes en su apartamento desde hace más de 20 años.

Según la confesión de la mujer, ella había dado a luz a cuatro veces entre 1992 y 1997. Luego de tener a cada bebé, lo ocultaba en un cubo de cemento que guardaba en el armario de su apartamento. Los escáneres forenses ya han confirmado la presencia de los infantes en los cubos. El diario japonés The Asahi Shimbun ha informado de que dio a luz en la vivienda y que nunca comunicó el nacimiento de los bebés a las autoridades locales.

Las explicaciones de la mujer para cometer estos macabros actos fueron que en ese momento tenía una situación económica muy mala, que pensaba que no iba a poder costear su educación y que no tenía a nadie a quien recurrir en ese momento. No se sabe con seguridad por qué ha decidido confesar el ocultamiento de los cuerpos justo ahora. Sobre el padre de los niños, la mujer dice que él no conoce los hechos.

La tarea de los forenses será ahora remover el cemento para confirmar si los recién nacidos estaban o no vivos cuando fueron metidos en esos cubos y cubiertos de cemento. Por el momento, la mujer ha sido detenida como sospechosa de trasladar los cadáveres de los bebés desde su anterior residencia hacia su domicilio actual, esto mientras las autoridades reúnen pruebas suficientes para comprobar o no los presuntos homicidios.

Japón alcanzó en 2016 su mínimo histórico de criminalidad, sin embargo ha sido testigo en las últimas semanas de varios casos que han causado un gran impacto social, como el de Takahiro Shiraishi, un joven de 27 años que confesó haber matado y desmembrado a nueve personas en un período de dos meses.