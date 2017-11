Un curioso momento se trasmitió en TVN con la periodista Carla Zunino se encontraba en pleno despacho en vivo, cuando se acercó al joven, que tenía la urna de votos presidenciales en la mano, y le preguntó por su extraño actuar en el local de votación

Al ser cuestionado por la periodista, el joven respondió: “El taper… Es que esta cuestión tengo que llevármela”. Al pasar unos segundos y asumir que no era vocal de mesa, entregó la caja con votos y exclamo: “Yo creo que tengo que dejar las drogas”.

Hasta el momento la identidad del joven había permanecido incógnita e incluso se había confundido con Fernando Molina, del Partido Pirata, quien apareció en el escenario junto a Beatriz Sánchez al momento de dar su discurso por el tercer lugar que la dejó fuera del balotaje.

Pero gracias a la entrevista del medio Pousta, se pudo dilucidar la identidad del joven, quien se llama Leftaro Zebrak.

Pasan algunos años, y llegamos al día de las elecciones.

-Claro. Y yo fui a votar al Estadio Nacional, soy de esas personas que como buen ciudadano se inscribió, antes de que fuera automático el voto.

Y entonces fuiste, votaste, ¿Y luego qué pasa?

-O sea yo voté y cuando me iba, veo un séquito de seres disfrazados de superhéroes, que estaban intentando al parecer ser enfocados por la cámara. Me acerqué encandilado por el brillo de sus trajes. Y todo decantó en lo que todo Chile vio.

¿Pero entre medio qué ocurre? ¿No lo recuerdas?

-Mira yo estaba bajo la influencia de estupefacientes. Básicamente fue como ese pasaje de “El Extranjero” cuando el personaje va caminando solo por la playa y de repente se echa a otro hueón. Fue como eso.

Entonces estabas en trance hasta que Carla Zunino te detiene

Me detuvo de raptar la democracia, supongo, no sé.

Pero fue un acto de protesta, así como de decir esto es un circo, paremos la hueá.

-No te voy a decir que sí, ni tampoco que no, porque no lo sé. Solo te puedo decir que la urna me llamó. Es que me pareció muy extraño que fuera un tupper, es como que solo en Chile.

Somos muy buenos para el tupper, eso es verdad.

-Es como parte de la idiosincracia.

Era como el sueño del oficinista, imagínate cuánto puré cabía ahí.

-O cuántas zapatillas, cuánto calcetines. Era un buen tupper.

Espera, cuando Carla Zunino te detiene y le contestas “Tengo que dejar las drogas”, me gustaría saber, ¿Tuviste una revelación en que sentiste que tenías que dejar las drogas o fue algo así como cuando Koko Stambuk le dice a Titi Pelacables “Los rockeros somos super drogadictos”?

-Quisiera decir que fue un momento Koko Stambuk, es atrayente plantearlo así. Pero la verdad es que siento que fue más en la senda de Maradona o grandes ídolos que han tenido problemas con las sustancias. Fue un momento de autoconciencia en el que dije “Ya basta”.

Espera. Estoy imaginando como que después te fuiste 100% despersonalizado a tu casa pensando como “qué mierda hice, ojalá esto no salga en la tele”. ¿Cómo fue?

-Yo me fui pensando “lo hice de nuevo viejita”. Riéndome solo. De la situación, de las instituciones. De todo. Pasé al supermercado a comprar comida y no tengo datos móviles entonces me demoré en cachar, así que cuando llegué fue bien de golpe todo…me tengo que ir ahora, discúlpame.

Está bien. Ultima pregunta: ¿Por quién votaste?

Eso es privado.