A veces no somos conscientes de todo lo que estamos mostrando cuando tomamos una fotografía, lo que puede acabar dejando al descubierto algunos de nuestros secretos más íntimos, lo que puede desencadenar en un momento incómodo o, en ocasiones, peligroso.

Este chico pertenece al primer grupo. A pesar de no tener consecuencias mayores, pasará un mal rato cuando vuelva a ver a su madre después de haberle mandado la fotografía que te mandaremos a continuación.

Maison Vallance, un joven de 22 años, vive en Tennessee y hace poco empezó a salir con una compañera llamada Meghan.

Hace poco la madre del joven le pidió que buscara una camiseta que ella le había regalado y, cuando la encontró, decidió mandarle una foto de su novia con la polera. Hasta ahí todo bien. Después de ver lo linda que salía su novia en la imagen decidió publicarla la instantánea en las redes.

“Tomé esta foto para hacerle saber a mi mamá que encontré la camisa que me regaló, pero Meghan es demasiado bonita para no publicarla”.

I took this picture to let my Momma know I found the shirt she got me, but Meghan is too pretty not to post I️t. pic.twitter.com/TpHsKr1qGx — Maison Vallance (@WhiteKidCanJump) November 20, 2017

Todo siguió bien, hasta que un amigo decidió preguntar por las cuerdas que se veían sobre el cabecero.

“Voy a arrepentirme de esto tan pronto como pregunte, pero las cuerdas…”.

I'm going to regret this as soon as I ask, but the ropes…..? — brooke tussey (@b_tuss) November 20, 2017

¿Lo habías notado?

Ya era tarde para borrar la imagen, así que Vallance tuvo que tirar para delante con la vergüenza.

“Ok, me acabo de dar cuenta que le envié esto a mi mamá con LAS CUERDAS UNIDAS A MI CABECERA”.

Ok just realized I sent this to my mom with THE ROPES ATTACHED TO MY HEADBOARD….. https://t.co/qpCdMKawjx — Maison Vallance (@WhiteKidCanJump) November 20, 2017

Como era de esperar, el despiste generó un gran número de reacciones en redes sociales, entre quienes rieron a carcajadas con el descuido y quienes relataron sus experiencias.