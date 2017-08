“Epic Fail” Luis Jara cuenta anécdota en un peaje y termina ‘metiendo en problemas’ a un solidario conductor

El cantante y conductor Luis Jara ha vuelto al matinal Mucho Gusto y desde su regreso ha vuelto a captar la atención de televidentes con divertidas anécdotas que provocan risas entre los presentes y la audiencia.

Sin embargo, en esta ocasión, la historia del animador tuvo un final inesperado.

Todo comenzó cuando el pasado fin de semana salió junto con sus hijos a Pomaire. El problema fue que de regreso a Santiago, en un peaje, “Lucho” se percató de que no tenía dinero en efectivo para pagar.

“Le dije a mi hijo mayor, ‘papito sácame dos lucas’ a lo él que responde ‘papá, no tienes’. Luego le pedí a él y me dijo ‘yo ando sin plata’. Le pregunté a mi hijo, lo mismo. Paré, empecé a revisar papeles, boletas, y nada, ¿qué iba a hacer, si había una tremenda fila de autos?”…

Lucho intentó reaccionar rápidamente ante las circunstancias y salió a pedir dinero a los autos cercanos:

“Tengo que contar esto, me acerqué al auto de adelante. Al principio no me pescó, cuando me logra prestar atención, le digo ‘amigo, te pido un favor ¿tienes dos lucas?”.

La pareja le prestó el dinero necesario al animador y a cambio le pidieron una fotografía.

En medio de las risas de sus compañeros de programa, el animador remató la historia diciendo que sus hijos le comentaron que habían pasado la vergüenza de su vida.

Pero, la anécdota no quedó ahí, ya que minutos después se contactó con el programa el amable conductor que ayudó a ‘Lucho’ a través de redes

El nombre del automovilista solidario es Alberto Osorio, quien envió un mensaje al Twitter oficial del matinal, confirmando que la historia era verídica

Sin embargo, Osorio corrigió un detalle muy importante, y es que cuando Luis agradeció en directo a la pareja que lo había ayudado, nombró a Alberto y Fabiola, pero el nombre de su esposa era Miriam. El asunto no hubiese quedado más que en un desafortunado error si no fuera porque curiosamente Fabiola era el nombre de la ex de Alberto, lo que le provocó un tremendo malentendido con su señora y familiares.

Hola soy el q ayer le presto plata a luchito en el peaje de pomaire però el lucho le cambio el nombre a mi esposa le puso el nombre de mi ex — Alberto Osorio Diaz (@AlbertoOsorioD1) 7 de agosto de 2017

Finalmente, Lucho pidió disculpas y nuevamente le agradeció, esta vez de forma correcta a Alberto y Miriam.