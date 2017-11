¿Es cierto que arrestaron a “Fappy”, la mascota cristiana anti-masturbación, por masturbarse en público?

Hace un tiempo se instaló el rumor de que la mascota cristiana anti-masturbación había sido arrestada por masturbación pública y exhibicionismo. Rumor que nunca dejó de crecer hasta transformarse en una especie de hito. El causante de hacer correr ese rumor fue el sitio web NewsExaminer, que publicó un artículo en que informaba que “Fappy, el delfín Anti-Masturbación”, una mascota del grupo cristiano “Paremos la masturbación ahora”, había sido arrestado por nadar desnudo con delfines en el parque marino SeaWorld en San Diego, California:

“En un giro irónico del destino, una mascota de un grupo cristiano anti-masturbación fue arrestada hoy por masturbarse en público. La mascota, junto con su organización, Stop Masturbation Now, terminó recientemente una gira escolar financiada con fondos federales por 31 ciudades a nivel nacional que según ellos se enfoca en educar a los niños sobre los peligros y las consecuencias de la masturbación.

“Fappy, el delfín Anti-Masturbación”, cuyo verdadero nombre es Paul Horner, de 37 años, fue arrestado en Sea World luego de que los empleados notificaran a la policía sobre un hombre nadando en el tanque con nada puesto excepto una cabeza de mascota de delfín.”

Si bien el artículo citado anteriormente se publicó en noviembre de 2015, esta no fue la primera aparición de Fappy, el delfín anti-masturbación. La mascota falsa de la organización ficticia Stop Masturbation Now es uno de los pilares del sitio de noticias falso NewsExaminer (y su sitio web, CBSnews.com.co) y no solo ha aparecido en varios de sus artículos fabricados, sino que incluso tiene su propia página de Facebook y fue objeto de un falso comunicado de prensa promocionando un próximo documental de Michael Moore en 2013.

A pesar de las frecuentes apariciones de Fappy en Internet, la mascota es un personaje ficticio creado como parte de un engaño complejo y continuo.

Casos como este son un ejemplo más de cómo no debemos creer cada cosa que aparece en internet. ¿Conoces casos similares a este?