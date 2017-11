Es oficial: Justin Bieber y Selena Gómez están juntos de nuevo

Después de varios años de idas y venidas, Justin Bieber y Selena Gomez decidieron poner el punto final a su historia de amor en el año 2014. Desde entonces, la pareja ha tratado de mantener una relación cordial, objetivo que no siempre han conseguido. No obstante, desde que la exchica Disney anunciase el pasado mes de septiembre haberse sometido a un trasplante de riñón, han mantenido un contacto prácticamente diario.

En las últimas semanas, y antes de que se llegase a conocer la ruptura de Gomez con el canadiense The Weeknd, con quien ha estado saliendo durante los últimos 10 meses, los rumores de acercamiento y una posible reconciliación entre Justin y Selena comenzaron a brotar con fuerza; especialmente desde que el intérprete de What do you mean visitase a su exnovia el domingo 22 de octubre en el apartamento que la cantante posee en el afamado distrito de Studio City en Los Ángeles. Ahora, fuentes cercanas al portal US Weekly confirman la noticia más esperada: están juntos.

“Selena y Justin han vuelto”, aseguran desde el citado medio. “La relación de Selena y The Weeknd simplemente fracasó y terminó de forma amistosa. No fue nada dramático y no fue por culpa de Justin, pero Selena siempre ha tenido sentimientos por él. Sus amigos le han aconsejado que sea cautelosa, porque después de la operación ha estado muy bien y muy tranquila”.

Recientemente, la propia artista, junto con Francia Raisa – su amiga y donante- daban detalles de su operación en una entrevista para Today, en la que hablaron de sus miedos y de una segunda intervención de emergencia a la que tuvo que someterse por complicaciones durante el trasplante. El proceso quirúrgico al que se sometieron las dos amigas es realmente invasivo y ambas reconocieron lo asustadas que estaban, pues no había garantías de que pudiesen salir con vida del quirófano.

La operación de Raisa fue perfectamente, sin embargo, la de Selena no tanto. “Mis dientes rechinaban sin parar, me estaba volviendo loca. Fue una operación de seis horas, cuando normalmente, un trasplante de riñón se realiza en unas dos. Al parecer, el riñón se descolocó y hubo un problema con una de las arterias”, explicaba la cantante de Wolves. “Agradezco que haya gente que sepa actuar en este tipo de situaciones”.

Sea como fuere, lo cierto es que, desde que se enterase de la operación de su exnovia, Justin Bieber no ha dejado de preocuparse por la cantante. Según publican varios medios internacionales, el artista es consciente del daño que le hizo a Selena en el pasado y pretende remendar el mal hecho con nuevas y buenas acciones. “Justin realmente quería volver con Selena”, informan fuentes cercanas a la revista US Weekly. “Él ha estado escribiéndola sin parar y haciendo videollamadas siempre que podía”.

Vía Hola