Escalofriante video Snapchat capta casualmente el video del fantasma de una mujer con atuendo del siglo XVIII

Danielle Hyde, de 21 años, y Savanna Brown, de 23 años, grabaron involuntariamente lo que parece ser el fantasma de una mujer joven llevando una cesta en el Palacio de Tryon, en Carolina del Norte, Estados Unidos, conocido por estar embrujado. La pareja cree que la escalofriante figura podría ser el espíritu de una sirvienta que murió en un incendio en el palacio en 1798, que comenzó en la bodega y destruyó gran parte de la edificación.

Danielle y Savanna fueron a visitar el Palacio de Tryon el domingo 16 de julio cuando Danielle grabó el vídeo de Snapchat. Las espeluznantes imágenes muestran la “figura fantasmal” de lo que parece ser una mujer vestida de época, cruzando por una puerta.

“El palacio es conocido por estar embrujado. Sufrió un incendio en 1798 y creo que se inició donde los sirvientes solían vivir”, dijo Danielle. “Era como si estuviera allí. Aunque no podías verla, era como si estuviera fuera de lugar. Su silueta no era muy detallada, por ejemplo, no se puede distinguir el color de su pelo. Es difícil de decir, pero creo que era una mujer más joven y que llevaba lo que parecía un vestido de sirvienta y una canasta. Creo que debido a la edad del edificio y a su historia, se puede sentir una sensación extraña.”

Danielle dijo que estaban en una visita guiada y no intentaban grabar nada en concreto, sólo el entorno general. La joven explicó que no vio la figura fantasmal y que fue su primo quien le advirtió de la presencia de la mujer fantasma.

“Sólo noté la figura fantasmal cuando mi primo me envió mensajes diciendo: “¿es un fantasma?”, continuó explicando Danielle.

Después de que Danielle subiera el video a Snapchat, ella aún no se había percatado de la presencia fantasmal hasta que lo volvió a ver. Cuando regresó a casa, lo primero que hizo fue investigar sobre la historia del palacio y descubrió el trágico incendio.

“Realmente no pensé en nada de eso porque he tenido experiencias sobrenaturales, como oír pasos en las escaleras o cuadros cayendo de las paredes sin que nadie los tocara. Pequeñas cosas como eso. Sin embargo, la gente no suele grabar cosas como estas con la cámara. Cuando estábamos en el sótano del palacio hacia mucho frío, pero las ventanas no estaban abiertas y hacía mucho calor en el exterior.”

El Palacio de Tryon, ubicado en New Bern, en el condado de Craven en el estado estadounidense de Carolina del Norte, se completó en 1770 y sirvió como el primer capitolio permanente de Carolina del Norte. En 1798, un incendio destruyó el edificio original del Palacio. Fue reconstruido y reabierto en 1959. Todo parece indicar que Danielle ha grabado el fantasma de una sirvienta, sin embargo, los más escépticos no están del todo de acuerdo ya que creen que el vídeo es simplemente un montaje. ¿Qué opinas tú? Mira el video a continuación: