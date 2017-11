La esposa de Francisco Huaiquipán dejó a todos llorando en ‘Primer Plano’: estas fueron sus palabras

Francisco Huaiquipán y Mitzi Bustos llevan 21 años juntos. El matrimonio ha enfrentado quiebres temporales y, ahora, la detención de su hijo en medio de la investigación por el homicidio de un futbolista en una discoteca. A esto suma la infidelidad del ex jugador de 39 años, sobre la cual Mitzi efectuó un dolido relato en Primer Plano.

La ex participante del reality de Mega ¿Volverías con tu Ex? contó que, el lunes 23 de octubre, estaba con su esposo en su hogar, cuando su nieta de cuatro años le dijo que el ex deportista tenía una “polola”.

Bustos enfrentó a su marido y le pidió el celular para chequearlo. El se negó, tomó su billetera y salió de la casa muy enojado, negando las acusaciones.

Huaiquipán no volvió y, el miércoles 25 de octubre, Mitzi comenzó a recibir información anónimamente. Le contaban que la ex figura de Colo Colo estaba en Peumo, conviviendo con una veinteañera llamada Priscilla Pérez.

Mitzi y su hija mayor partieron a la localidad de la Sexta Región y, siguiendo las exactas instrucciones del informante anónimo, llegaron a la casa donde se encontraba Huaiquipán supuestamente con su amante. Allí lo enfrentaron violentamente. Desde entonces el matrimonio no se ha comunicado.

El viernes, en el estelar de Chilevisión, la dolida esposa se emocionó mucho. Con sus palabras también conmovió a Julio César Rodríguez, Francisca García-Huidobro y Kenita Larraín, quien estuvo invitada.

Todos ellos lloraron con el relato de Bustos y el contacto telefónico que realizaron con la hija mayor de ella. Esto fue parte del testimonio de la dueña de casa que trabaja en una panadería:

“A mi Dios me da fuerza. Yo soy una mina súper aperrá. A mi nada me queda chico. Mi papá me enseñó desde pequeña que tenía que trabajar y esforzarme en la vida para tener lo que tengo.

“Mi papá trabajaba en la feria y yo trabajaba con él. Trabajé en el terminal pesquero. He trabajado en diferentes partes para sacar mi familia adelante con Huaiqui, para lograr tener lo que nosotros tenemos. A mi nada en la vida me lo han regalado, ni a Francisco tampoco.

“Para mi ha sido súper difícil, pero yo sé que, en primer lugar, soy mamá, y voy a ser mamá siempre. Y mis hijos el día que me necesiten, donde estén, voy a estar ahí. En el lugar en que estén voy a estar ahí, porque soy madre. Primero que nada soy madre y yo crié a mis hijos, yo los parí, a mi me dolió.

“Yo creo que me afecta el doble. Pero ya la tormenta pasará y en algún momento saldrá el sol y podré disfrutar de la familia que yo tenía.

“Mis papás, gracias a Dios están vivos. Y yo creo que que si mi papá no estuviese en este momento a mi lado, yo me habría derrumbado. Mi papá es la persona más importante que tengo en la vida.

“El me enseñó desde pequeña que tenía que ser fuerte en la vida. Que si estaba en cenizas, de las cenizas yo me tenía que levantar. Y así es. Me pueden ver ahí, pero yo en las cuatro paredes de mi dormitorio dejo mi pena y todo, y en la mañana me levanto y sé que tengo que trabajar y tengo una familia por la cual luchar”.

Glamorama