Esta es la escalofriante razón por qué en Filipinas no le ayudan a la gente, aunque sea un bebé

Una imagen dice más que mil palabras. ¿De verdad hemos perdido la sensibilidad que caracteriza al ser humano? Fuera de la terrible indignación e impotencia que vas a sentir, te aconsejo que -en serio- analices dónde estás parado. Este hecho es verdaderamente lamentable.

Evidentemente todos nos hemos vuelto muy fríos en cuanto a la violencia, ya no se nos hace nuevo ver un hecho sangriento en internet y no nos produce nada, más que un impacto de unos cuantos segundos. El problema es cuando te enfrentas a “la realidad” (cercana) y aun así, no te mueve nada en absoluto.