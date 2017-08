Esta es la forma en que ellas quieren ser amadas, según su signo zodiacal

Aries

(Del 21 de marzo al 19 de abril)

Quiere ser tu mejor amiga.

Querrá una relación que esté llena de conversaciones interesantes, donde compartan hechos extraños y fascinantes sobre el mundo. Quiere ser tu mejor amiga y tu amante, tu mejor confidente y pareja. Si quieres mantenerla en tu vida, hazle saber que es tanto tu amiga, como tu amante.

Tauro

(Del 20 de abril al 21 de mayo)

Quiere tener una relación con fotos perfectas en Instagram.

Querrá estar impresionado por ti y le gustará mostrar la vida que tienen juntos. Los tauros son muy preocupados por la estética y muy independientes. Si quieres mantenerla en tu vida, ella necesita ver que eres una persona con confianza en sí misma, la a vez que confiable. Pero recuerda, quiere estar con alguien al que pueda exhibir.

Geminis

(Del 22 de mayo al 21 de junio)

Quiere conectarse contigo como nadie lo ha hecho antes.

Geminis es el signo más apasionado del zodíaco, pero también el más dispersos. Esto significa que si quieres mantener a una Géminis en tu vida, tienes que conectar de manera que mantengas su atención. Para querer estar contigo, necesitará estar constantemente interesada por ti.

Cáncer

(Del 22 de junio al 22 de julio)

Quiere confiar en ti.

Los cánceres son altamente emocionales, pero muy cautelosos. Tienen paredes alrededor de sus corazones sensibles, sean conscientes de ello o no. Un cáncer quiere que puede confiar en ti, que puede apoyarse en ti, que estarás allí sin importar nada. No quieren a alguien que no los va a seguir en sus cosas. Quiere que seas su mejor amigo, su mayor fan y su amante más apasionado.

Leo

(Del 23 de julio al 22 de agosto)

Quiere estar comprometida contigo.

Los leo son conocidos por ser orgullosos y territoriales. Necesitan que les demuestres que eres leal y que estás totalmente comprometido. La fidelidad y la honestidad son los atributos que los leo más valoran. Si quieres mantenerla en tu vida, debes entregarte con todo.

Virgo

(Del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Quiere crecer contigo.

Son soñadoras, siempre están buscando hacer las cosas bien, o mejor para los que les rodean. En una pareja, un Virgo necesitará a alguien con quien pueda crecer, alguien que la desafíe y la acepte al mismo tiempo. Para mantener un Virgo en tu vida, tendrás que mostrarle que eres tan ambicioso como ella, y que puedes ser de apoyo cuando ella lo necesita.

Libra

(Del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Quiere ser adorada por ti.

Libra es literalmente el signo del amor. Son los más románticos de todo el zodiaco, y para mantener una Libra feliz, tendrás que estar apasionadamente comprometido con ella. Para mantenerla feliz, tendrás que adorar a la bella divinidad dentro de ella.

Escorpión

(Del 23 de octubre al 22 de noviembre)

Quiere ser deseada ti.

Son notoriamente celosas, pero aún más, son conocidas por ser secretamente intensas. Necesitan saber que los desean tanto como ellos (aunque por lo general son muy tímidos e incómodos al mostrarlo). Tras su comportamiento sonriente y casual, son puro fuero. Para mantenerla en tu vida necesitas mostrarle que es lo único que realmente quieres.

Sagitario

(Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Quiere aventuras contigo.

No quieren establecerse con un socio, quieren despegar, por así decirlo. Para mantener feliz a un Sagitario, tendrás que mostrarle que estar juntos no significa que tu vida va a ser menos aventurera y divertida.

Capricornio

(Del 22 de diciembre al 20 de enero)

Quiere conformarse con usted.

Ya están planeando para el futuro. Les gusta trabajar hacia algo, y también les gusta la certidumbre (tampoco tienen tiempo para cosas que no van a ninguna parte). Toman sus vidas en serio y prosperan cuando creen que están trabajando para desarrollar un compromiso de por vida o una familia o por lo menos una sociedad sana y próspera.

Acuario

(Del 21 de enero al 18 de febrero)

Quiere crear contigo.

Son desinteresados, y parecen haber sido cogidos desprevenidos en su relación. Un Acuario es uno de los mejores amantes, te darán todo lo que tienen y querrán fomentar una especie de amor que no puede vivir sin amor.

Piscis

(Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Quiere ser una musa para ti.

Comparten sus sueños, y están casi inmediatamente dedicados. Ellos tocarán su música favorita para usted, le enviarán enlaces a las cosas que los inspiran, le escribirán cartas y querrán dejarle entrar en sus extraños pequeños mundos. Son muy sensible, por lo que al principio serán fríos, pero pasará.

