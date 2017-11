Esta es la importante suma de dinero que deberá pagar Canal 13 a familia de Sarita Vásquez por las ofensas de Yerko Puchento

Canal 13 deberá pagar una millonaria indemnización a la familia de la fallecida Sarita Vásquez, esto luego de que demandaran a la estación televisiva por daño moral. Lo anterior ocurrió producto de una rutina del actor Daniel Alcaíno como Yerko en el estelar conducido por Diana Bolocco y Martín Cárcamo Vértigo, en octubre de 2013 donde se burló de la mujer.

Es en este contexto que la Corte de Apelaciones de Santiago falló en favor de los familiares de Vásquez y ordenó a la casa televisiva pagar un total de 9 millones de pesos a Marlen, la hermana de Sarita y a dos sobrinas (Verónica y Carolina). Respecto a esta medida, Francisco Moreno, amigo de la ex esposa de Gonzalo Cáceres reveló cómo se siente la familia con esta sanción. “Es lo que se esperaba. Están muy satisfechas porque con esto se monta un precedente de que a las personas no hay que enjuiciarlas o reírse de ellas, sobre todo en este caso, porque ella no está para defenderse. Nos interesaba que quedara limpia la imagen de la Sari. Si ella hubiese estado viva lo más probable es que se lo haya tomado con humor, pero igual se podría haber defendido. Ahora no puede hacer-lo. Y nos parece injusto que se ataque a alguien que no está”, señaló a Las Últimas Noticias.

El hombre también aseguró que más que la cantidad de dinero que recibirán están felices por la medida que establece un precedente. “El dinero da lo mismo. Lo importante es el precedente que se instauró. Que no pueden seguir incluyendo en los libretos a personas que no están y, en general, tienen que tener cuidado con lo que se dice en televisión.

Finalmente sobre la posibilidad de que la ex estación del angelito apele a la medida señaló que: “Ellos no deberían apelar a algo como esto. Si lo hacen estarían diciendo que es correcto atacar a una persona. Lo que debiesen hacer es decir que hubo un libreto mal confeccionado, que no hubo la intención, que se pasaron de la raya. Pero no creo que lo hagan a pesar de que sea un bonito gesto”.

vía página7