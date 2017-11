Esta es la solución definitiva a la falta de intimidad en la pareja

Si sientes que en tu pareja hay poca intimidad, no te preocupes, porque no estás solo. En la actualidad se ha demostrado que esta generación es la que menos practica la sexualidad a lo largo de la historia, y que la mayoría de las personas en relaciones estables no se siente cerca o conectado con su pareja.

Parece paradójico, pues a la vez es el momento histórico en el que menos tabúes hay respecto al sexo. Aunque de ciertos tópicos aún se habla poco, la verdad es que la sexualidad es un tema recurrente en todos los ámbitos de la vida.

Entonces.. ¿Por qué en la actualidad hay menos intimidad? La respuesta podría estar en la explosión digital de los últimos años.

Netflix vs. relaciones íntimas

Aparentemente, la explosión tecnológica podría ser causa de la notable reducción de relaciones sexuales en las parejas promedio. En realidad, no se trata solamente de las parejas. La misma situación se repite entre los solteros.

Según el estudio “Declines in Sexual Frequency among American Adults, 1989-2014”, lo que sucede es que a las 10 de la noche hay muchas cosas para hacer en la casa. A la vieja radio le siguió la TV, cuyo Prime Time ya hizo lo suyo por la disminución de la intimidad.

Pero hoy en día no es sólo la televisión. Los teléfonos inteligentes, Netflix, Youtube… La oferta de entretenimiento es tan grande que reemplaza en un punto la satisfacción que da el sexo. De hecho, estar todo el día frente a la pantalla es un gran factor anti-libido.

¿Necesitamos un apagón digital?

Los sexólogos que cada vez más seguido se topan con casos de parejas que tienen menos sexo que antes, en muchos casos recomiendan una solución drástica: poner un día de apagón digital.

“Recomiendo un día a la semana de apagón digital, de dieta tecnológica, con móviles apagados, sin tabletas. Porque en la actualidad la sexualidad es sólo un input más, antes no. Tenemos tantas ventanas abiertas al mundo que nos dan tantos beneficios como el sexo”, destaca Sánchez Martín.

La idea es elegir, de a dos, un momento, un día a la semana, para mirarse a los ojos sin intermediación de una pantalla. Pasar un rato juntos sin que haya permanentemente terceros que, a través del móvil, interfieren en la relación y en la intimidad.

Encontrar un espacio para la sexualidad y el amor libre de otros estímulos.

Lo importante es la satisfacción

Más allá de cualquier número, lo importante es que las personas se encuentren satisfechas. Con su vida, con su sexualidad, y con su pareja si la tienen.

De nada sirve compararse con los amigos (o con lo que los amigos dicen). Si una pareja es feliz teniendo relaciones dos veces por mes, todo está bien. Igual que si ambos necesitan intimidad todos los días.

Nada es raro, ni nada es normal. Lo único importante es la comunicación mutua, y sentirse siempre satisfecho. Pero recuerda que, la próxima vez que sientas que no logras conectar con tu pareja, pueden implementar esta sencilla solución:

Apagar por unas horas todas las pantallas.

Información de La Bioguía