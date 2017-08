Esta es la verdad oculta tras el quiebre entre Julia Fernández e Ignacio Lastra

Ignacio Lastra ingresó al reality “Doble Tentación” junto a Silvina Varas, quien fue su polola durante 5 meses. Pero el modelo cayó ante los encantos de Lisandra Silva, con quien tuvo una breve relación en el reality.

Sin embargo, el musculoso galán no salió solo del encierro, ya que conoció a Julia Fernández, brasileña que lo enamoró y con quien continuó su relación fuera de la casona de Calera de Tango.

Las promesas de amor y las demostraciones románticas llegaron a su fin luego de que se dieran cuenta de que eran muy diferentes. Así lo señaló el chileno a LUN. “Nos dimos cuenta de que no compatibilizábamos tanto en algunas cosas. Ese fue el punto más determinante”, reveló al medio nacional.

Lastra además agregó: “somos muy partners, nos ayudamos en todo, somos muy preocupados el uno del otro, pero la relación no funcionó mucho, porque somos personas totalmente diferentes en lo cotidiano”.

Sobre esto, el ex chico reality hizo un mea culpa. “Se refleja en la madurez, en cómo miramos la vida. Ella viaja desde los 15 años y yo a esa edad estaba en el colegio. Soy inmaduro, me ha faltado crecer un poco porque no he tenido las mismas experiencias de vida. Ella es mucho más liberal que yo, que soy cuadrado para mis cosas”, indicó.

Ignacio además fue claro en señalar que él terminó con la modelo brasileña. “Yo terminé, pero porque era sano para los dos. Es una mujer espectacular a la que quiero mucho, todavía sigo enamorado de ella, pero lamentablemente en la vida uno tiene que tomar decisiones que duelen y otras que no tanto. Me tocó tomar una que me dolió”, reveló.

Para finalizar, el modelo chileno aseguró que no hay vuelta atrás, a pesar de que aún existe amor entre ambos. “Cuando termino mis relaciones, nunca vuelvo a tener contacto con mis ex parejas. Aunque con Julia ya no hay contacto, el cariño se mantiene. Cuando una persona sigue enamorada de otra o los dos siguen enamorados y han terminado, se tiene que cortar todo, porque si no es hacerse daño mutuamente”, sentenció.

