Hace unos días que Kel Calderón y Pangal Andrade no se dedicaban románticos mensajes a través de Instagram, por lo que sus seguidores inmediatamente comenzaron a sospechar de un posible término de la pareja.

Con el tiempo estos rumores comenzaron a ser más fuertes, sobre todo cuando la hija de Raquel Argandoña anunció que se iría a vivir sola por unos meses a Irlanda. Finalmente, la noticia fue confirmada por el exchico reality con unas inesperadas declaraciones: “Con Kel terminamos, ya no existe nuestra relación hace unas dos semanas. Fue lindo mientras duró. Ella se fue y está bien”, dijo al diario La Cuarta.

Más tarde, el joven agregó en el programa Bienvenidos que decidió contarlo porque se iba a saber de todas maneras.

“Es triste, pero para mí la relación con la Kel se acabó definitivamente en un cien por ciento. No vamos a hablar más porque todo lo que se tenía que hablar se habló“, confesó.

Por su parte, la fashionista también conversó con el matinal del 13 y aseguró que es un momento muy triste, pero que cada uno tenía su proyecto de vida. “Intentamos tomar una decisión lo más madura posible. Quiero que Pangal sepa que es una persona hermosa y tendrá mi apoyo siempre que lo necesite. Le deseo de todo corazón que encuentre toda la felicidad que busca en este mundo“, puntualizó Kel, quien se encuentra disfrutando de los bellos paisajes de Irlanda.

Por otro lado, el programa mañanero animado por Tonka Tomicic y Martín Cárcamo se contactó con Raquel Argandoña, quien se encontraba en su día libre. “Tonka discúlpame, yo aprendí la lección, no me meto en las relaciones de mis ambos hijos… La verdad es que yo no cometeré el error de hace muchos años, el mensaje lo aprendí”, dijo en un principio, sin embargo, más tarde entregó otros detalles.

“Ellos son distintos, pero dicen que los polos opuestos se atraen. A mí me gustaba la pareja, creo que Kel al lado de Pangal no sentó cabeza porque ella tiene las ideas fijas, pero sí la hizo vivir cosas muy al aire libre, naturales, que la Kel no estaba acostumbrada“, comenzó diciendo.

Además, aprovechó de agradecerle a la familia de Pangal por el buen recibimiento que siempre tuvieron con su hija. “Quiero agradecer el tiempo que la Kel estuvo en su casa, la acogieron siempre muy bien. Igual Pangal va a tener las puertas abiertas siempre en mi casa aunque no esté con Kel. Me encantaría que esto fuera un impasse y no algo definitivo“, finalizó.

