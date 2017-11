A muchos nos extrañó ver a Benjamín Vicuña como primer invitado al estelar de Diana Bolocco hace dos semanas atrás. La relación del actor con la prensa desde hace años que no es lo más cercana que digamos, y mucho más desde que el interés de los medios es su vida privada y no tanto sus proyectos profesionales.

Para qué vamos a andar con cosas, muchas personas están atentos a la vida personal de Benjamín. Por eso, el ex de Pampita es presa constante de la prensa de farándula para obtener declaraciones de sus relaciones, quiebres y escándalos.

Pero cuando ya estábamos acostumbrándonos a que Vicuña no dijera nada de su vida personal, aparece el adelanto del nuevo estelar Diana y anuncia que el actor será el gran invitado de la noche.

¿Se quería reconciliar con la prensa por tantos años de silencio? ¿Le surgieron unas ganas irrefrenables de hablar de su vida privada? ¿Por qué aceptó ir a un programa donde es obvio que sólo se hablará de su vida privada? Esas fueron algunas de las interrogantes que surgieron en todos quienes lo siguen.

Sin embargo, hoy surgió una nueva razón por la que Benjamín podría haber aceptado la invitación de la hermana de Cecilia Bolocco: la gran suma de dinero involucrada.

Según el panelista de Intrusos de La Red, Manu González, la cantidad de dinero que habría pagado Canal 13 para concretar la extensa entrevista donde se repasaron los momentos más dolorosos y polémicos de su vida, fue de 25 millones de pesos.

“Me contaron que fueron 25 millones. Si me engañaron a mí, bueno, me engañaron, pero considerando la persona que me lo contó no tendría por qué mentirme”, afirmó el periodista que trabajó por muchos años en Canal 13.

De ser verdad, al parecer la vida privada de Benjamín sí tendría un precio. Bueno, como dice Raquel Argandoña muchas veces “Por plata baila el monito”.

