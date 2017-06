Esta hermosa chica esconde un secreto que no deja a nadie indiferente: Conoce su historia

Sus seguidores miran las fotos de Mariana Sfakianakis, y observan los efectos positivos que el fitness ha tenido en su cuerpo, y admiran la belleza que ha conseguido a punta de ejercicios y mucho esfuerzo.

Detrás de esa imagen de mujer bella y deportista dedicada subyace una historia que sorprendió a muchos, un secreto que ella misma tenía bien guardado y que dio cuenta de que la suya es una historia llena de perseverancia y lucha por salir adelante.

Mariana fue una bebé prematura, y hace poco contó su historia en la red social instagram, sorprendiendo a sus casi 56 mil seguidores.

“Espero que esto inspire a todos quienes me han inspirado a mí”, dijo. Y contó su historia: Debido a errores en el cálculo de su fecha de parto, ella no tuvo la atención adecuada, y sufrió importantes pérdidas de oxígeno, lo que la dejó con severas secuelas cerebrales con las que tuvo que luchar a través de los años.

Se sometió a muchas cirugías, pues tenía enormes dificultades para caminar. Se desplazaba en una silla de ruedas, y en el colegio, debió soportar el intenso bullying de los abusadores. Pero eso no mermó su espíritu de lucha, y como ella misma dijo, estaba determinada a salir adelante.

Su vida cambió para siempre cuando entró a un gimnasio y comenzó a practicar. “Aquí fue cuando mi vida cambió. Me enamoré del fitness y de mí misma. Este viaje para recuperarme y estar en forma no solo me ha cambiado en lo físico, sino también, y más importante, mentalmente. Le debo todo a los que creyeron en mí y me amaron de la forma en que yo era”.

Esta es la imagen que Mariana publicó dando cuenta de cómo fue su vida de niña y las dificultades por las que atravesó:

Y esta es la figura que ha conseguido luego de sus intensos entrenamientos:

Difundir