Esta imagen revela la realidad de la crianza y es la razón por la que muchos no quieren ser padres

Se trata de Desirae Robles, quien junto a su novio Larry Estrada tienen a una hermosa hija llamada Addeline. Debido a que es su primera hija, los primeros meses fueron los más difíciles para ellos. Aprender a lidiar con sus horarios y llevar a cabo eficazmente las tareas que involucra cuidar de un bebé, fueron parte de los desafíos de la joven pareja.

En los últimos días, la madre ha compartido una fotografía a través de su cuenta de Twitter, la cual vislumbra aquellas situaciones que no suelen ser mostradas públicamente, y a raíz de las cuales muchos aseguran no estar preparados para ser padres. Ésta ha sido compartida por más de 40.000 personas, quienes se sienten identificadas con la pegajosa situación en la que Robles se vio envuelta luego de intentar hacer dormir a su bebé.

Have a baby they said, it'll be fun they said 🙃🙂😂 pic.twitter.com/hEjdTrEcfR

