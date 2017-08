Ésta joven de 19 años luce su cuerpo y es un ejemplo para muchas + FOTOS

Sunny Turner, a sus 19 años, ha capturado la atención del mundo debido a un detalle: es modelo de talla grande. En medio de los estándares de la moda, que están enfocados en jóvenes delgadas y sin ‘rollitos’, ella ha dado una gran lección.

Debido a su peso, intentó ocultar su apariencia en más de una ocasión por las inseguridades por los cánones de belleza que establece la sociedad; sin embargo, ahora se ha aprendido acepta y ama como es. Turner muestra su cuerpo en diversas fotografías y se ha convertido en una famosa modelo de talla grande. No teme mostrar su sobrepeso en imágenes.

“Puede que digan que no puedo sentarme de tal manera porque se me asoma la barriga o si me río para algún lado se me ve la papada, también que tengo que fijarme en la ropa que uso para que se me vean los múslos más pequeños y no debiera vestirme como quiero para disfrutar el verano, no vaya a ser que me vea gorda en verano… ¡mentiras!”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

“Normalmente me dicen que baje de peso o que deje de normalizar la obesidad, pero para mí es increíble que pueda dar mensajes optimistas a través de este medio, porque me hace sentir menos sola”, cree la joven, quien tiene más de 170 mil seguidores en Instagram y sirve de inspiración para que muchas más personas se acepten tal y como son.