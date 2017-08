Esta mujer amenazó a su esposo con cruel mensaje: “Si no regresas a la casa, ahorcaré al bebé”

Nareumon Jampasert es el nombre de la mujer que aterró a sus familiares en Tailandia con una amenaza que le hizo a su esposo, Jakrit Saisupan.

A sus 28 años había formado una familia con su pareja, pero no pudieron controlar los problemas y él terminó abandonando el hogar. Esto fue suficiente para que Nareumon se grabe amenazando y colocando una soga en el cuello de su hijo de un año.

”Ves. Te preocupas mucho de la gente. Este es tu hijo. Esta es una soga. Míralo, no está muerto. No lo he matado todavía. Lo llevaré a que muera en algún lado. Si no vuelves a llevártelo, tendrás que ver lo que pase después. ¿No respondes tu teléfono?“, fue el mensaje que llegó a manos de familiares, quienes lo hicieron público en redes sociales para que quede en evidencia lo que la mujer estaba tramando.

El video fue publicado en YouTube, el cual fue visto por las autoridades pero no levantaron algún tipo de denuncia, ya que lo calificaron como un ‘desacuerdo familiar’.

vía: wapa