Estados Unidos sorprende a todos y pide realizar “el mundial de los picados” y tendría a Chile, Holanda e Italia como participantes

Curiosidad y sensación han despertado en el mundo la alta calidad futbolística de los equipos que han quedado fuer del Mundial Rusia 2018. Nosotros lo vivimos en carne propia hace ya unos meses, ayer fue el turno de Italia y así existe una larga lista de nombrados equipos que se perderán esta cita mundialera.

Estados Unidos es uno de los ilustres que quedaron fuera del Mundial de Rusia 2018, que incluye una larga lista de selecciones que eran animadores de las últimas Copas del Mundo y que no estarán el próximo año en la cita planetaria.

Por eso el USA Today se la jugó y abiertamente pidió un Mundial alternativo con todos los que no pudieron clasificar: “Why a World Cup NIT needs to happen this summer (Porque una Copa del Mundo por Invitación debe realizarse este verano)”.

De hecho, dan como gran razón los millones que pagó la cadena Fox Sports en ese país por la Copa del Mundo, pero que sin Estados Unidos en el torneo perderá mucha atención.

Y como solución dan la creación de una “World Cup NIT (Copa del Mundo por invitación)”. Esto a la usanza del deporte universitario de la NCAA, específicamente en el básquetbol, que realiza un NIT (National Invitational Tournament) para los elencos que no clasifiquen al torneo nacional de marzo, que reúne a los 68 mejores elencos de la nación.

Esto se quiere imitar el próximo año y de paso dan varios nombres de países que podrían estar junto con los estadounidenses. Dentro de ellos Chile, Holanda y Camerún.

También nombran a Ghana, República Checa, Gales y al perdedor del repechaje Dinamarca-Irlanda.

vía tabloide