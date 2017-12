En el deseo de estar constantemente produciendo como seres humanos no nos damos cuenta del daño que le hacemos a nuestro planeta, de tal manera que afectamos la vida no sólo de nosotros mismos, sino también del resto de los seres vivos que habitan en él. Lamentablemente estamos en un circulo vicioso, que si no paramos terminará en una situación crítica no solo para el medio ambiente, sino que para las futuras generaciones.